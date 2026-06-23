GZSZ-Doppelmörderin enttarnt, doch das Drama nimmt jetzt erst seinen Lauf: So geht es weiter

Berlin - Die arme Toni! Der Prügel-Papa sitzt im Knast und jetzt jagt sie ihre eigene Mutter. Wochenlang wurde gerätselt, jeder verdächtigt, eine Wendung folgte auf die nächste, doch durch die Doppelfolge ist die Katze endlich aus dem Sack: Nina ist die Doppelmörderin von GZSZ . Sie hat sowohl Zoe als auch Carlos auf dem Gewissen.

Nina steckt hinter dem Doppelmord bei GZSZ. © RTL

Das Mörderrätsel ist gelöst, das Drama aber nimmt jetzt erst seinen Lauf. Bis auf Jessica kennt niemand im Kolle-Kiez das dunkle Geheimnis, warum die Ex-Agentin Zoe sterben musste: Sie hat Nina erpresst, denn Toni ist gar nicht ihre leibliche Tochter.

Sie weiß: Löst Toni den Fall, verliert sie sie für immer. Die gescheiterte Ehe mit Erik, das ohnehin schon gestörte Familienverhältnis mit Prügel-Papa Martin und jetzt auch noch eine Mörder-Mama - für Toni kommt es knüppeldick.

Nina versucht zwar ihre Maskerade aus Angst Toni zu verlieren aufrechtzuerhalten, doch nicht nur ihre Schwester Jessi, die will, dass Nina sich stellt, rückt ihr auf die Pelle. Auch Toni kommt der Wahrheit immer näher: Das Lügengebilde wackelt. Ihr fehlen nur noch ein paar Puzzleteile, um selber zu erkennen, dass sie die ganze Zeit ihre eigene Mutter jagt.

Wie wird Toni erst reagieren, wenn sie erfährt, dass Nina und Martin gar nicht ihre leiblichen Eltern sind? Es ist schon jetzt nicht mehr eine Frage, ob, sondern wann. Und wer ist sie dann wirklich?