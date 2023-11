GZSZ: Fliegt Tonis Schmerzmittel-Sucht jetzt auf?

Berlin - Nur nebenbei hat Toni gegenüber Erik überhaupt von ihrem dramatischen Einsatz in New York erzählt. Eine Razzia lief aus dem Ruder, sodass die Polizistin angeschossen wurde . Es hätte zwar weitaus schlimmer kommen können als "nur" ein Streifschuss, dennoch hat dieser Folgen: Toni ist seitdem abhängig von Schmerztabletten .

Schon vor ihrer Rückkehr hatte Toni-Darstellerin Olivia Marei angedeutet, dass es da noch dieses Mitbringsel gebe, "was sie so schnell erst mal nicht loswird".

Die Ärztin weiß nach einem kurzen Blick, dass das an eine gewisse Antonia Ahrens verschriebene Oxycodon ernstzunehmen ist. Wird sich Toni nun ihrer guten Freundin anvertrauen und sich endlich helfen lassen?

Eher zufällig entdeckt Alicia auf dem Boden der WG eine Packung Tabletten. "Guck mal, ist das deins?", will der GZSZ-Neuling von Lilly wissen.

Niemand weiß davon. Weder ihre Familie, Freunde, geschweige denn Erik. Stattdessen versucht Toni es auf eigene Faust, ihre Sucht in den Griff zu bekommen - mit mäßigem Erfolg.

"Toni ist nicht nur als Polizistin, sondern auch abseits davon, immer korrekt und für ihre Ehrlichkeit bekannt. Sie würde bewusst nie etwas Verbotenes tun, um sich in einen Rausch zu bringen oder Ähnliches. Dass sie nun ungewollt in diese Suchtspirale gerät, verstärkt den inneren Konflikt zwischen Vernunft und Abhängigkeit noch mehr", so die Schauspielerin.

Es scheint als dürfte ihre Rolle das Thema noch eine Weile begleiten. Ob sich die Polizistin dann zumindest Hilfe holt, wird sich zeigen. GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL oder auf Abruf bei RTL+.