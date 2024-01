GZSZ: Führt Katrin Laura mit einer miesen Masche in die Irre?

Laura (l.) und Emily haben auch bei dem Konzept für die Kosmetikfirma Katrin (r.) als Konkurrentin. © RTL / Rolf Baumgartner

Nach dem Aus bei "W&L" mischen Johns Frau und Emily mit einer eigenen Agentur die Event-Branche auf. Direkte Konkurrenz bekommen sie ausgerechnet von Katrin.

Kurz vor Abschluss eines lukrativen Vertrags schauen sie in die Röhre, denn den Zuschlag bekommt am Ende Jo Gerners Ex-Frau mit einem günstigeren Angebot. Das lässt die toughe Geschäftsfrau nicht so leicht auf sich sitzen und macht Katrin eine Ansage, während Emily keinerlei Interesse an Spielchen und Johannas Mutter als Feindin hat. Es ist der Startschuss für einen unerbittlichen Machtkampf.

Am Ende sabotiert Laura das von Katrin organisierte Fashion-Event, indem sie den Feueralarm auslöst. Die Veranstaltung fällt ins Wasser und legt den Grundstein für ein Aufflammen ihrer alten Feindschaft.

Die GZSZ-Vorschau zeigt bereits, dass nicht nur Laura in alte Verhaltensmuster zurückfällt. Katrin steht ihr in Sachen Skrupellosigkeit dem Anschein nach in nichts nach und scheint ein falsches Spiel zu spielen.

Johns Frau, die mit Emily an einem Konzept für die Kosmetikfirma arbeitet, belauscht ihre Konkurrentin bei einem Geschäftstermin. Kurz bevor Gerners Ex-Frau ihren Reichweiten-Pitch erläutern kann, erblickt sie Laura - und legt dennoch überraschend los.