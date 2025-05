GZSZ goes Gaming: Aus dem Kolle-Kiez direkt auf Euer Smartphone

Berlin - " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " setzt seinen ungewöhnlichen Weg weiter fort und versucht sich jetzt auch in der Gaming-Welt zu etablieren.

Alles in Kürze

Der Clou: Ab sofort können ihm das alle Fans gleichtun, denn das eigenständige Aufbau-Spiel à la "Forge of Empires" wurde eigens von der GZSZ-Produktionsgesellschaft UFA Serial Drama kreiert.

Kürzlich konnte Moritz dabei beobachtet werden, wie er ein Spiel namens "The Kingdom: Mittelalter Geschichten" vor der Kamera auf dem Handy zockte.

In der beliebten Vorabendserie gibt es zwar keine Social-Media-Plattformen wie Instagram oder Facebook - die Figuren haben stattdessen Accounts bei "ExploreFriends" - aber neuerdings macht ein neues Mobile Game die Runde im Kolle-Kiez.

Jo Gerner wittert eine neue Geschäftsidee mit Online-Gaming. Was Katrin wohl davon hält? © RTL / Rolf Baumgartner

"Zusammen mit unserem innovativen Partner Stratosphere Games, der wie wir tagtäglich spannende Geschichten erzählt, entstand unser Spiel 'The Kingdom', das ab und zu auch in der Serie gespielt wird", so Schönfeld.

Im Early Access ist das Game bereits verfügbar, die weltweite Veröffentlichung soll dann Ende August erfolgen.

Damit geht GZSZ weiter ungewöhnliche Wege, um ein neues Publikum für sich zu gewinnen. Bereits seit Wochen schwelt in der TV-Serie und parallel bei Instagram ein Konflikt zwischen Jo Gerner und dem bekannten Streamer Maximilian Knabe (32), oder vielmehr dessen Kunstfigur Präsident Knabe.

Durch das Oberhaupt des E-Sports-Clans Eintracht Spandau betritt der gerissene Geschäftsmann eher unfreiwillig die Welt des Gamings und wittert schnell eine neue lukrative Geschäftsidee.

Wie Gerner sich auf ungewohntem Terrain schlägt und ob Präsident Knabe dem gewitzten Anwalt gewachsen ist, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.