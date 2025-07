Jetzt wackelt das nächste GZSZ-Traumpaar: "Das ist ein Schlag ins Gesicht"

Berlin - Fast eineinhalb Jahre mussten GZSZ-Fans auf das Comeback warten, jetzt kehrt Laura endlich zurück in den Kolle-Kiez . Der Grund: Johns verzweifelte Suche nach Clara ist auch in den USA nicht verborgen geblieben.

Laura kehrt zu GZSZ zurück. © RTL

So muss die brünette Beauty aus dem Internet erfahren, dass John ausgerechnet mit Zoe eine gemeinsame Tochter hat.

"John hat Laura damals, als er eine Zeit lang glaubte, sie wäre tot, betrogen und ist Vater geworden – das ist ein Schlag ins Gesicht. Laura wäre aber nicht sie selbst, wenn sie nicht ihre ganz eigene Art hätte, damit umzugehen", erklärt GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi (36).

Was die Sache noch komplizierter macht: John hat es in all der Zeit nicht geschafft, seinen Mund aufzumachen. Ein schwerer Vertrauensverlust. Hat ihre Beziehung da überhaupt noch eine Zukunft?

Zuletzt mussten gleich mehrere Traumpaare dran glauben. Erst Michi und Maren, dann Jo Gerner und Yvonne, Lilly und Nihat und jetzt das nächste? Kaum vorstellbar, dass Laura damit klarkommt, dass John ein Kind mit Zoe - derjenigen, die sie einst töten wollte und Yvonne als Geisel nahm - hat und auch noch großziehen will.