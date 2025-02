GZSZ: Große Sorge um Jo Gerner! "Habe Angst, dass er wirklich dement wird"

Joachim baut durch die Vergiftung geistig immer mehr ab. © RTL / Rolf Baumgartner

Um sich an ihm zu rächen und ihm die Lehmann-Bank abspenstig zu machen, will das Duo infernale den sonst so gerissenen Unternehmer als geschäftsunfähig erscheinen lassen.

Zu diesem Zweck verabreicht ihm seine Tochter seit geraumer Zeit einen Medikamentencocktail, der ihm eine schleichende Demenz vortäuschen soll - mit durchschlagendem Erfolg, aus Sicht der Partnerinnen in Crime.

Als Joachim aber sogar seinen eigenen Geburtstag vergisst, beginnt sich Yvonne, große Sorgen um ihren Mann zu machen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Gibt es etwas zu feiern? Hat jemand Geburtstag?", fragt er, als er die Torte auf dem Küchentisch entdeckt. Auch als die Familie später beim gemeinsamen Feiern am Tisch sitzt, macht Jo einen zerstreuten und abwesenden Eindruck.