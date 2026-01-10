GZSZ: Große Sorge um Lilly! Entwickelt sie eine gespaltene Persönlichkeit?

Berlin - Nach den bitteren Enttäuschungen, die Lilly bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " verdauen musste, stürzt sie sich zur Ablenkung mit vollem Elan in die Arbeit - nicht ohne Folgen.

Toni macht sich große Sorgen um ihre Freundin.

Die Ärztin arbeitet mit Hochdruck an der Medikamentenstudie und schiebt im Krankenhaus eine Doppelschicht nach der anderen. Sie zieht sich so sehr von Familie und Freunden zurück, dass sie sich sogar für einige Zeit im Bereitschaftsraum vom Jeremias häuslich einrichtet.

Besonders Toni macht sich große Sorgen um ihre Freundin und das nicht ohne Grund, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Lilly wandelt allein auf den dunklen Straßen im Kolle-Kiez. Plötzlich ist immer wieder eine Stimme zu hören, die fragt: "Wie geht's Dir?". Abwechselnd sieht sie Jessica und Julian vor sich.

Und plötzlich steht sie sich selbst Angesicht in Angesicht gegenüber - einer düsteren Version ihrer selbst. "Glaubst Du ernsthaft, dass das irgendwen interessiert, wie es Dir geht?", fragt ihr Alter Ego.

"Der eine will lieber Deine Mutter", spielt ihr anderes Ich auf ihre Affäre mit Julian an. "Der andere wollte nur Dein Kind", bekommt auch Ex-Freund Nihat sein Fett weg.