GZSZ: Große Sorge um Lilly! Entwickelt sie eine gespaltene Persönlichkeit?
Berlin - Nach den bitteren Enttäuschungen, die Lilly bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" verdauen musste, stürzt sie sich zur Ablenkung mit vollem Elan in die Arbeit - nicht ohne Folgen.
Die Ärztin arbeitet mit Hochdruck an der Medikamentenstudie und schiebt im Krankenhaus eine Doppelschicht nach der anderen. Sie zieht sich so sehr von Familie und Freunden zurück, dass sie sich sogar für einige Zeit im Bereitschaftsraum vom Jeremias häuslich einrichtet.
Besonders Toni macht sich große Sorgen um ihre Freundin und das nicht ohne Grund, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Lilly wandelt allein auf den dunklen Straßen im Kolle-Kiez. Plötzlich ist immer wieder eine Stimme zu hören, die fragt: "Wie geht's Dir?". Abwechselnd sieht sie Jessica und Julian vor sich.
Und plötzlich steht sie sich selbst Angesicht in Angesicht gegenüber - einer düsteren Version ihrer selbst. "Glaubst Du ernsthaft, dass das irgendwen interessiert, wie es Dir geht?", fragt ihr Alter Ego.
"Der eine will lieber Deine Mutter", spielt ihr anderes Ich auf ihre Affäre mit Julian an. "Der andere wollte nur Dein Kind", bekommt auch Ex-Freund Nihat sein Fett weg.
Lilly begegnet im Traum ihrem düsteren Alter Ego
"Selbst Dein Vater hätte Dich verbluten lassen", erinnert sie sich selbst daran, dass Lars sie auf der Flucht im Krankenhaus-Keller eingeschlossen hatte. Bei ihrem Versuch, sich zu befreien, rammte sich seine Tochter einen Schraubenzieher in den Bauch und wäre beinahe verblutet.
Dann verschwindet ihr zweites Ich genauso schnell wieder, wie es aufgetaucht ist und lässt die Ärztin verwirrt zurück. Plötzlich schreckt Lilly hoch. Sie ist im Bereitschaftszimmer des Krankenhauses am Tisch über ihrer Arbeit eingeschlafen. Die Panik steht ihr ins Gesicht geschrieben.
Zwar war am Ende alles nur ein böser und sehr realer Albtraum, aber wie lange kann ihre Arbeitswut noch gutgehen, bevor sie zusammenbricht?
Ob Lilly noch rechtzeitig die Reißleine ziehen kann, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner