GZSZ: Als Jo Gerner das hört, fällt er aus allen Wolken
Berlin - "Female³" steht bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" kurz vor dem Aus. Emily setzt alles dran, ihre Agentur zu retten und schießt dabei deutlich übers Ziel hinaus. Sie erpresst Gerner.
Alicias Kampagne für "Hauptstadtbrause" hat eine Urheberrechtsklage aus den USA zur Folge. Das kostet die Projekt‑Managerin nicht nur den Job, sondern die Agentur auch ihren guten Ruf.
Emily und Laura kämpfen mit allen Mitteln, um den drohenden Konkurs noch abzuwenden und neue Investoren ins Boot zu holen. In ihrer Verzweiflung wendet sich Johns Schwester an Jo Gerner, um seine Bank als neuen Geldgeber zu gewinnen.
Der gerissene Geschäftsmann lässt die verzweifelte Event-Managerin jedoch abblitzen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Frau Wiedmann, so sehr ich das auch bedauere, aber sie müssen der Realität ins Auge sehen. Das Investment wäre für unsere Bank ein Minusgeschäft. Bei den Klagen ist eine schnelle Insolvenz sogar ratsam", schlägt der Anwalt Emily vor.
"Spätestens Morgen hat die nächste Agentur den nächsten Skandal", versucht sie daraufhin abzuwiegeln. Gerner bleibt jedoch hart: "Darüber hinaus passt ihre Agentur nicht in das Portfolio der Bank", erklärt er ihr.
Emily setzt Joachim unter Druck: "Bin mir sicher, dass die Presse das sehr interessiert"
"Sie kennen Laura und mich", lenkt sie das Gespräch auf die persönliche Ebene. "Wir sind ein sehr gutes Team, wir haben sogar Katrin Konkurrenz gemacht. Wir verstehen was von unserem Job", beteuert sie. "Wir brauchen jetzt nur jemanden, der an uns glaubt."
Jo lässt sich durch ihr Plädoyer aber nicht umstimmen. "So leid es mit für sie beide tut, aber ich kann das nicht verargumentieren", stellt er unmissverständlich klar und versucht, sie hinauszukomplimentieren. Er wolle den restlichen Abend noch mit Julian verbringen.
Plötzlich zieht Emily andere Seiten auf: "Wenn ihnen wirklich so viel an ihrem Sohn liegt, dann wollen sie bestimmt nicht, dass etwas über seine Koks-Eskapaden bekannt wird, oder dass er den Schlüssel verloren hat, mit dem der Geiselnehmer ins Haus gekommen ist", droht sie.
"Wie bitte?", hakt Gerner erstaunt nach und traut seinen Ohren kaum. "Ich bin mir sicher, dass die Presse das sehr interessiert", legt Emily nach.
Ob sich Joachim von diesem Erpressungsversuch einschüchtern lässt, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner