GZSZ: Als Lilly diese Worte hört, entgleisen ihr sämtliche Gesichtszüge
Berlin - Das musste ja so kommen: Lange hat Maren bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit sich gerungen und versucht, ihre Tochter vor Julian zu warnen - die hat sich inzwischen aber vollkommen verrannt.
Also sieht die Chaos-Blondine letztlich nur noch eine Möglichkeit: Sie muss Lilly endlich die Wahrheit gestehen, auch wenn ihr das sichtlich schwerfällt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Weil es für solch eine vertrackte Situation keine schonende Erklärung gibt, entscheidet sich Mutter Seefeld für die Holzhammermethode: "Die andere Frau, das bin ich", knallt sie ihrer Tochter auf der Toilette im "Mauerwerk" schonungslos vor den Latz.
Diese Worte sind ein Schock für die hübsche Ärztin, die (bislang) stets ein sehr inniges und herzliches Verhältnis zu ihrer Mutter hatte. Wie konnte sie ihr Vertrauen dermaßen missbrauchen?
Schließlich kennt Maren bereits seit Wochen die Wahrheit. Sie hatte vor ihrem Sprössling ein lockeres Verhältnis mit dem Gerner-Sohn. Der wollte eigentlich mehr, doch darauf wollte sie sich nicht einlassen.
Also landete er schließlich bei ihrer Tochter. Maren versuchte zwar, dieser Liaison entgegenzuwirken, brachte jedoch zunächst nicht den Mut auf, Lilly reinen Wein einzuschenken, während Julian sich wissentlich auf Mutter und Tochter einließ.
Maren beichtet Lilly die schonungslose Wahrheit
Das Problem: Lilly ist "on Fire" und beginnt Gefühle für ihn zu entwickeln. "Da ist was zwischen uns. Ja, er hat Scheiße gebaut, auf jeden Fall, aber das frisst ihn innerlich auf", vertraut sie ihrer Mutter an.
"Ich glaube, er braucht jemanden, der an ihn glaubt", stellt die Seefeld-Tochter fest. "Ich glaube, er braucht eher 'ne Therapeutin", entgegnet Maren schnippisch.
Aber es ist bereits zu spät: "Mich hat's erwischt", gesteht Lilly, die nach eigener Aussage das Gefühl hat, dass auch er sie anders anschaue. "Lilly, Du machst Dir was vor", versucht ihre Mutter ihr das ganze noch einmal auszureden. "Das geht jetzt nicht schon wieder los, oder?", fragt die Ärztin genervt.
"Er hat Dir doch gesagt, dass es eine andere gibt", betont Maren, woraufhin ihre Tochter einwirft, dass sich das doch längst erledigt habe. "Nee, hat es nicht", stellt ihre Mama klar. "Woher willst Du das wissen?", hakt ihr Kind ungläubig nach. "Kannst Du mir jetzt bitte mal sagen, was Du sagen willst", fordert sie.
Und dann lässt Maren schließlich die Bombe platzen. Als Lilly ihre Worte hört, entgleisen ihr sämtliche Gesichtszüge. Wie sich diese Beichte auf das Verhältnis von Mutter und Tochter Seefeld auswirkt, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner