GZSZ: Herbe Klatsche für Lilly! Darum wird sie doch nicht Oberärztin

"Kommst Du gerade von der Personalabteilung?", fragt der Chefarzt, als er Lilly auf dem Klinikflur begegnet. "Ich krieg den Job nicht", berichtet sie ihm enttäuscht, was Dr. Höfer gar nicht fassen kann: "Was? Aber es war doch schon entschieden!"

Von Zeit zu Zeit widmet sich die Daily Soap gesellschaftskritischen Themen. Diesmal geht es um die Stellung der Frau in der Berufswelt und die Nachteile, die nach wie vor bittere Realität sind.

Nihat versucht, Lilly aufzuheitern, nachdem sie die Absage erhalten hat. Wird er sie auch zum Kampf gegen die Ungerechtigkeit ermuntern? © RTL / Rolf Baumgartner

"Möchtest Du den offiziellen oder den wahren Grund hören?", deutet Lilly frustriert an, dass die Absage mit ihrem Kinderwunsch zusammenhängt. "Die glauben, ich bin schwanger! Irgendjemand hat das Gerücht in die Welt gesetzt und dank des Flurfunks hat sich das schön bis nach oben rumgesprochen", ärgert sich die hübsche Ärztin.

"Du glaubst jetzt aber nicht, dass ich das war?", fragt Philip daraufhin entsetzt. "Du bist der Einzige hier, der es wusste", wirft Lilly ihm vor, doch ihr Vorgesetzter streitet vehement ab, dass er das Geheimnis ausgeplaudert hat.

"Lilly, ich hab davon niemandem erzählt", versichert er ihr. "Okay, der Spruch auf Deinem Geburtstag war scheiße, aber ich würde Dir niemals so in den Rücken fallen!", macht er ihr glaubhaft klar.

