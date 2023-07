GZSZ: Als Philip von Lillys Plänen erfährt, fällt er aus allen Wolken

Berlin - Lilly und Nihat arbeiten bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " weiter fleißig an ihrer Familienplanung, doch ausgerechnet jetzt schlägt Philip sie für eine Beförderung im Krankenhaus vor.

Lilly und Nihat wünschen sich bereits seit einiger Zeit ein gemeinsames Kind. © RTL / Rolf Baumgartner

Seit einiger Zeit verzichten Lilly und Nihat bereits auf Verhütungsmittel, der gewünschte Erfolg wollte sich allerdings bisher nicht einstellen. Dennoch versuchen sie es weiter, denn sie sind sich sicher: Sie wollen Kinder haben.

Genauso sicher ist sich Philip aber auch, dass Lilly eine hervorragende Oberärztin abgeben würde und so schlägt er sie im Jeremias für den Posten vor, ohne von ihren Plänen eine Ahnung zu haben.

Für die hübsche Ärztin stellt sich nun die Frage, ob sie ihrer Karriere den Vorzug geben, oder die Familienplanung weiter vorantreiben sollte. Für Nihat gibt es darauf eine ganz klare Antwort: beides!

Und so entschließt sich die Blondine dazu, ihren Vorgesetzten und Freund in ihre Pläne einzuweihen, wie der exklusive vierte Teil der GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Ausgerechnet an ihrem Geburtstag teilt sie Philip ihr Vorhaben mit und der reagiert ziemlich uncool darauf.