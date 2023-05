GZSZ-John dreht wegen Laura durch: "In dem Flieger saßen Menschen"

Daraufhin setzen sich auch Lauras Mutter und Jo in den Flieger, um John beizustehen und vielleicht doch noch neue Erkenntnisse zu gewinnen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Dann die schlechte Nachricht: Offensichtlich wurden laut ägyptischer Küstenwache Wrackteile im Meer vor Alexandria gefunden, was auf einen unkontrollierten Absturz hindeute, wie Yvonne und Joachim aus den Medien erfahren. Es gebe keine Hinweise auf Überlebende.

Weil er nicht tatenlos herumsitzen konnte, machte er sich auf den Weg nach Griechenland, um vor Ort weitere Informationen zu sammeln. Seitdem harrt er am Flughafen aus und wird von schlaflosen Nächten geplagt.

Unweigerlich wurde der Event-Manager an den Flugzeugabsturz erinnert , der seinen Vater Hannes und dessen Freundin Senta Lemke einst das Leben gekostet hatte.

Yvonne, John (l.) und Joachim erfahren, dass es nach dem vermeintlichen Absturz keine Anzeichen auf Überlebende gibt. © RTL / Rolf Baumgartner

John ist mittlerweile vollkommen übernächtigt und mit den Nerven am Ende, als ein Mitarbeiter der verantwortlichen Fluggesellschaft vor die Angehörigen der verschollenen Passagiere tritt, um den Fall "abzuwickeln".

Auf Englisch erklärt er den Betroffenen, dass alle notwendigen Dokumente an die zuständigen Behörden weitergeleitet wurden und der Vorgang vonseiten der Airline damit abgeschlossen sei. Bei weiteren Fragen solle man sich bitte an die Rechtsabteilung wenden.

"Um langwierige rechtliche Schritte zu vermeiden, ist die Fluggesellschaft von sich aus bereit, den Hinterbliebenen eine großzügige Entschädigung zu zahlen", teilt der Angestellte mit.

Zu viel für John! "Das ist nicht Euer Ernst", wendet er sich an den Airline-Mitarbeiter, "und damit seid Ihr fein raus aus der Nummer?", hakt er wütend nach, bevor er vollends die Beherrschung verliert und ihn am Kragen packt. "In dem Flieger saßen Menschen", schreit er seine Wut und seine Verzweiflung heraus, bevor er von einem Security-Mitarbeiter und Jo zurückgehalten wird.

