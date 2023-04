Schock für GZSZ-John: Am Telefon bekommt er eine erschütternde Nachricht

Schließlich hat der Event-Manager großes vor, denn er will seiner großen Liebe in ihrer zweiten Heimat einen Heiratsantrag machen.

John und Emily, die wegen Sascha verzweifelt ist, versuchen, sich gegenseitig zu trösten und Mut zuzusprechen. © RTL / Rolf Baumgartner

"Ja, das ist gut möglich, sie ist meine Lebensgefährtin", erklärt John, der endlich wissen will, worum es geht.

"Es tut mir leid, ich habe schlechte Nachrichten: Frau Lehmann war an Bord eines Flugzeuges, das seit mehreren Stunden als verschollen gilt", teilt ihm der Mitarbeiter der Fluggesellschaft mit.

Johns Miene verfinstert sich schlagartig. Hat er wirklich gerade richtig gehört? "Was heißt das?", hakt er ungläubig nach.

"Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Maschine abgestürzt ist!", wird ihm daraufhin offenbart.

Diese Nachricht trifft John wie ein Schlag. Ist Laura tatsächlich bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen? Handelt es sich vielleicht nur um einen Irrtum oder steckt am Ende vielleicht sogar Laura selbst hinter der schrecklichen Nachricht?

So viel sei an dieser Stelle schon verraten: John wird auf jeden Fall nicht so schnell aufgeben und auch Yvonne klammert sich an die Hoffnung, dass ihre Tochter noch lebt. Wie sich dieses neue Drama weiter entfaltet, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.