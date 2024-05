GZSZ-John in Lebensgefahr: Kann ausgerechnet Zoe ihn retten?

Berlin - In der Wohngemeinschaft wider Willen herrscht bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " weiterhin größte Anspannung zwischen Zoe, Yvonne und John.

Zoe erkennt, dass John schnell Hilfe benötigt. © RTL / Rolf Baumgartner

Die drei müssen zusammen im Townhouse ausharren, weil Yvonne und John durch ihre Suchaktion die Tarnung ihrer Erzfeindin auffliegen ließen, die als Kronzeugin unter dem Schutz des BKA steht.

Sie soll im Prozess gegen den Krypto-Gangster Hardenberg aussagen, der versucht hat, sie in ihrem Wohnwagen in die Luft zu jagen. Da es obendrein ein Leck beim BKA zu geben scheint, entscheidet der leitende Ermittler Christoph Steiger, alle drei in Schutzgewahrsam zu nehmen.

Yvonne, die bei Zoes Fluchtversuch von ihr als Geisel genommen wurde, gelingt es, sich nach anfänglichen Animositäten mit ihrer einstigen Peinigerin zu arrangieren.

Bei John sieht die Sache allerdings ganz anders aus, denn er kann einfach nicht verwinden, das Zoe Laura und ihn umbringen wollte. Und diese innerliche Anspannung steigert sich dermaßen, dass Johns Körper einfach schlapp macht, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Der "Mauerwerk"-Besitzer bekommt nämlich einen schweren Asthmaanfall und leidet unter lebensbedrohlicher Atemnot.