GZSZ: Lauras Absturz gibt weiter Rätsel auf

Sascha stellt Recherchen um Lauras vermeintlichen Crash an. © RTL / Rolf Baumgartner

Lauras vermeintlicher Flugzeugabsturz beschäftigt den früheren Polizisten und lässt ihm keine Ruhe. Zu viele Fragen sind weiterhin offen, Spekulationen sprießen. War alles nur ein abgekartetes Spiel um die GZSZ-Intrigantin? Um die Sache zu entwirren, nutzt Sascha seine Verbindungen und nimmt Kontakt zu Ägypten auf.

Die GZSZ-Vorschau zeigt bereits, dass dort nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall ausgegangen wird.

"Was wir bisher veröffentlicht haben, ist auch das, was weitestgehend die Griechen sagen", erfährt Sascha von seinem Kontakt in einem Videogespräch.

"Also gibt es keinen Hinweis auf irgendeinen Anschlag", hakt der Personenschützer daraufhin nach.

"Die Untersuchung der Wrackteile spricht dagegen", erwidert sein Kontakt.

Der ehemalige Ermittler bleibt skeptisch und wundert sich, dass "Hermansson und alle seine drei Spitzen-ITler innerhalb kürzester Zeit alle ums Leben gekommen sind". Sein Kontakt schreibt dies als Unfall ab.

"Du hast meine Frage nicht beantwortet", zeigt sich Sascha beharrlich. "Ja, das ist schon ein komischer Zufall", entgegnet der Kontakt, "aber ohne die Blackbox haben wir nichts Konkretes in der Hand, verstehst du?".

Er kenne aber eine Person bei der Küstenwache und eventuell könne sie weiterhelfen, ob etwas gefunden wurde, "aber ich kann nichts versprechen".