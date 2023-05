GZSZ-Spoiler: SO taucht Laura wieder auf! War alles nur ein abgekartetes Spiel?

Laura lebt, doch wie konnte sie den Flugzeugabsturz überleben? © RTL / Pascal Bünning

Yvonne ist im Townhouse gerade dabei. einen Brief an ihre verschollene Tochter zu schreiben: "Meine liebste Laura, es vergeht kein Tag, keine Stunde, keine Minute, in der ich nicht an Dich denke und in der ich nicht bereue, mich nicht verabschiedet zu haben, bei unserem letzten Treffen", beginnt sie mit herzzerreißenden Zeilen.

Sie wolle sie in den Arm nehmen und ihr sagen, wie sehr sie sie liebe. Sie sei keine Enttäuschung für sie gewesen, "im Gegenteil, Dich wiederzufinden, war das größte Glück in meinem Leben", schreibt die Physiotherapeutin unter Tränen.

Dann scheidet die Kamera um und ein Hotelzimmer im arabischen Raum, vermutlich Ägypten, ist zu sehen. Eine Frau mit Kopftuch sitzt mit dem Rücken zu den Zuschauern auf dem Bett und starrt aus dem Fenster. Als die Kamera näher heranfährt, nimmt die Unbekannte das Tuch langsam ab: Es ist Laura!

Wie konnte Johns Freundin den Absturz überleben? Auffällig ist, dass sie nicht den kleinsten Kratzer davongetragen zu haben scheint. War sie möglicherweise gar nicht an Bord der Maschine? Doch wie konnte sie wissen, dass der Flieger ins Meer stürzt oder hat das intrigante Biest, den Crash gar inszeniert, um das Herz ihrer Mutter zurückzugewinnen? Das wäre wohl selbst für Laura zu viel des Bösen, oder doch nicht?

Die Episode mit Lauras Rückkehr ist am 1. Juni ab 19.40 Uhr bei RTL und schon jetzt bei RTL+ zu sehen.