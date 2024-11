GZSZ-Lilly hat genug von Lügen-Papa Lars: "Du könntest das Richtige tun"

Lilly drängt ihren Vater, sich der Polizei zu stellen. © RTL/Rolf Baumgartner

Brunner hatte sich bei seinem Aufenthalt in den USA bei den falschen Leuten Geld geliehen und die Flucht nach Berlin ergriffen, weil er nicht in der Lage war, seine Schulden zurückzuzahlen.

Damit brachte er aber nicht nur sich, sondern auch seine Familie in Gefahr. Um seine Schuld zu begleichen, machten ihm die Gangster ein unmoralisches Angebot: Er sollte dem gesuchten Waffenhändler Kubitschek eine neue Visage verpassen.

Allerdings trat bei der Operation eine Komplikation auf, sodass Lars seine Tochter zu Hilfe rufen musste und die erkannte den Gangster im Nachhinein auf einem Foto, sodass ihr Vater letztendlich aufflog.

Doch anstatt zur Polizei zu gehen, plant Brunner, sich erneut aus dem Staub machen, was Lilly jedoch nicht zulassen will, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Die beiden sind in seinem Porsche unterwegs, als die Ärztin ihn zu einer Polizeiwache lotsen will. "Fahr die nächste rechts, in der Bernauer ist eine Polizeistation", drängt sie ihren Vater, sich zu stellen.

Der will davon aber nichts wissen. "Okay, wenn Du nicht hingehst, dann gehe ich hin", droht sie ihm. "Wenn ich zur Polizei gehe, dann bin ich tot!", erinnert er sie an die Skrupellosigkeit der Verbrecher.