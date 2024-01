GZSZ-Maren erfährt die schreckliche Wahrheit: "Wusste einfach nicht weiter"

"Was ist los?", fragt sie ihren Filius besorgt, als sie bemerkt, dass etwas nicht stimmt. "Ich war in keinem Rolli-Kurs, sondern in einer Klinik, weil ich Hilfe brauchte - psychisch", erklärt er ihr im Beisein seiner Schwester.

Als Lilly seinen Abschiedsbrief entdeckte , musste sie das Schlimmste befürchten, doch Jonas entschied sich im letzten Moment gegen den Sprung in die Tiefe.

Jonas hatte die Hoffnung auf ein "normales" Leben aufgegeben und heimlich Abschied genommen. Er stand bereits allein auf einer Brücke , bereit sein Leben zu beenden, weil er Familie und Freunden nicht zur Last fallen wollte, und seinen Lebenswillen verloren hatte.

Maren (l.) erfährt im Beisein von Lilly, wie schlecht es Jonas ergangen ist.

"Was ist denn passiert?", fragt seine Mutter, die nicht gleich versteht, was er damit andeuten will. "Mami, ich wusste einfach nicht weiter und wollte Schluss machen", berichtet Jonas mit gebrochener Stimme.

"Wie, Schluss machen?", hakt Maren ungläubig nach. "Es tut mir so verdammt leid, Mama! Aber ich hab mir gedacht: Mein Leben ist sowieso komplett im Arsch und jetzt versaue ich auch eures und das von all meinen Freunden", bricht es aus ihrem Sohn heraus.

Maren beginnt allmählich zu begreifen, was Jonas ihr zu sagen versucht. "Ich wollte euch einfach nicht zur Last fallen", entschuldigt sich der Kolle-DJ. Bei diesen Worten bricht seine Mutter in Tränen aus und umarmt ihren Jungen innig.

Maren ist nach diesem Geständnis am Boden zerstört. Wie sie damit umgehen und ob Jonas mit dem Leben im Rollstuhl jetzt besser zurechtkommen wird, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, bei der Telefonseelsorge findet Ihr rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.