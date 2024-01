Schockierender GZSZ-Spoiler: Jonas steht allein auf einer Brücke

Ohne es zu wissen, hat ausgerechnet Lilly Jonas den letzten Lebenswillen geraubt. © RTL / Rolf Baumgartner

Seit seiner Querschnittslähmung versucht sich der Kolle-DJ an das Leben im Rollstuhl zu gewöhnen und sich mit der Hilfe von Familie und Freunden in selbiges zurückzukämpfen.

Dabei hält den einst so lebenslustigen Blondschopf besonders ein Gedanke auf Kurs: Er will unbedingt wieder laufen lernen und den schweren Schicksalsschlag nicht wahrhaben.

Neue Hoffnung schöpft er, als Nihat ihm von einer Studie berichtet, die es einem Querschnittgelähmten mittels Implantaten möglich gemacht hat, wieder zu gehen.

Doch dieser Hoffnungsschimmer wahrt nicht lange, denn ausgerechnet aus dem Mund von Lilly erfährt ihr Bruder unfreiwillig, dass er "nie wieder laufen" können wird.

Achtung, dramatischer Spoiler!

Die Aussichtslosigkeit seiner Lage veranlasst Jonas zu einem drastischen Schritt: Er will sich das Leben nehmen! In einem Brief verabschiedet er sich von seiner Familie.