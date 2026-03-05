GZSZ meets Reality: "Ist das gewollt, ist das gescriptet?"

Berlin - Im Web-Format "GZSZ meets Reality" treffen zwei Schauspielerinnen von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " in einem emotionalen Talk auf einen Reality-TV-Star .

Gastgeberin Tanja Bülter (54, v.l.n.r.) hat Melody Haase (32), Nina Ensmann und Eva Mona Rodekirchen (49) zu einer Talkrunde geladen. © RTL

Gastgeberin Tanja Bülter (54) hat die GZSZ-Stars Eva Mona Rodekirchen (49) und Nina Ensmann mit Melody Haase (32) zu einer Gesprächsrunde zusammengebracht, in der zwei Welten aufeinanderprallen.

Gleich zu Beginn des Gesprächs outet sich Rodekirchen als Neuling in Sachen Reality-TV. Und besonders eine Frage brennt der 49-Jährigen auf den Lippen: "Was ich wirklich krass finde ist, wie schlimm die Leute miteinander umgehen. Ist das gewollt, ist das gescriptet?", fragt sie neugierig.

"Nee, es ist clever gecastet, die wissen natürlich genau, wer wir sind und welchen Knopf man bei dem einen oder anderen drücken muss oder welche Frage man dann stellen kann, damit eben genau das dabei herauskommt", stellt Haase klar.

"Wenn man nach so einem Format dann nach Hause geht und so diese Welt hinter sich lässt [...], wie verändert einen das selbst im Privaten?", hakt Ensmann ein.

Daraufhin zieht Melody einen interessanten Vergleich heran: "Ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, wie mal kurzzeitig im Knast gewesen zu sein", erklärt sie.