GZSZ-Neuzugang gibt Einblicke: Teilt Gerners Sohn Matildas heimtückische Intrige?

Was Frauen anbelangt, beweist Kaltenbach schon direkt zu Beginn keine kalten Füße, sondern weiß genau, was er will. Schüchternheit ist ihm da ein Fremdwort.

Auch Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 64) ließ oft nichts anbrennen. © RTL

"In Sachen Damenwelt lässt Julian nichts anbrennen, was er bei seiner Begegnung mit Maren in der Boutique und später in der U-Bahn unschwer zu erkennen gibt", beschrieb Buß das Verhalten des charismatischen jungen Mannes.

Auch mit Konflikten ist zu rechnen. Hier spielt Maren wieder eine Rolle, wenn er ihr näher kommt. "Schließlich entsteht Wärme bekanntlich an Reibungsflächen", wurde Buß anschaulich. Trotz direkter Verbundenheit mit Nihat und Erik gebe es zunächst "Startschwierigkeiten im Businessbereich".

Mit Blick auf seine Familie, also Gerner, Yvonne, Elinor und Matilda, plauderte Buß weiter aus: "Wie wir alle wissen, sind Familiendynamiken oft komplex, aber am Ende ist es eben doch Familie." Schon jetzt ist klar: Dramen und emotionale Wendungen werden nicht zu kurz kommen.

Am 31. Januar (19.40 Uhr bei RTL oder auf Abruf bei RTL+) gibt Julian sein Debüt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".