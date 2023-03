Liebes-Drama vorprogrammiert: Dieser GZSZ-Star bleibt dem Kolle-Kiez doch erhalten

Berlin - Mit Valentina Pahde (28) verlässt schon bald einer der Serienlieblinge den Kolle-Kiez. Die blonde Schönheit hatte bereits ihren letzten Drehtag. Ein anderer bleibt GZSZ erhalten: Für Daniel Noah (36) geht es in die Verlängerung.

Im Oktober tauchte der Polizist erstmals im Kolle-Kiez auf . Schnell hatte er den richtigen Riecher: Im Vermisstenfall Martin Ahrens stimmte etwas nicht. Allerdings hatte er sich ebenso schnell in Emily verliebt.

"Ich finde es natürlich klasse, dass Sascha weiterhin ein Teil im GZSZ-Kosmos sein darf. Ich mag diese Rolle wirklich sehr, und es hat mich bewegt, als ich erfahren habe, welche packenden und unfassbaren Hürden Sascha als Nächstes auf sich nehmen muss. Ich kann leider noch keine Details verraten, aber es wird auch schauspielerisch eine herausfordernde Reise, auf die ich mich sehr freue", so der 36-Jährige.

Emily liebt Sascha noch immer. © RTL / Rolf Baumgartner

Er war es schließlich, der Emily nach ihrem Kuss mit Paul ins Gefängnis bringen wollte. Wieder einmal heilt jedoch Zeit die Wunden - bei GZSZ (montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL oder auf Abruf bei RTL+) schneller als gedacht. Die Vlederbag-Gründerin liebt ihn noch immer.

"Sascha wurde klar, dass er einen großen Fehler gemacht hat, als er Emily, Nihat und Lilly bei der Polizei verraten hat. Also riskierte er alles, um die drei vor dem Tod zu retten und Martin Ahrens dingfest zu machen. Seinen Job beim LKA hat Sascha zwar verloren, aber Emilys Liebe konnte er zurückgewinnen."

Ob sich Paul so einfach geschlagen gibt oder das Liebes-Wirrwarr in eine neue Runde geht, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Einen kleinen Ausblick kann der GZSZ-Star aber schon jetzt geben: "Sascha wird im Alltag vor viele neue Herausforderung gestellt. Das wird nicht so leicht für einen sturen Brocken wie ihn, damit einen Umgang zu finden, aber vielleicht wird ja Emily an seiner Seite sein, um ihn zu unterstützen… (lacht)"