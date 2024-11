GZSZ-Special: Er macht den Seefelds in Spanien das Leben zur Hölle

"Die Geschichte von Radkowski geht weiter und im Spanien-Special wird sie auf ein ganz neues Level gehoben", kündigt Thoenelt in einem RTL-Interview an. Seine Präsenz sorge dafür, dass die Spannung steigt, "und ich liebe es, in die Rolle des Bösewichts zu schlüpfen".

Die hatte sich eigentlich auf eine ruhige Auszeit in dem Ferienhaus gefreut, das Maren von ihrer Tante geerbt hat, doch als ihr Ex Lars Brunner dort auftaucht , nimmt das Drama seinen Lauf.

Der 50-Jährige kehrt nämlich in der Rolle des Gangsters Radkowski zurück und wird in Spanien Angst und Schrecken bei der Familie Seefeld verbreiten.

Radkowski bringt Lilly in seine Gewalt. © RTL / Anna Riedel

Seine Figur wolle die ihr aufgetragene Mission um jeden Preis erfüllen, was ihn besonders gefährlich mache. "Unter Druck zeigt Radkowski, wozu Menschen fähig sind, und es bleibt nicht nur bei Drohungen", lässt er die Zuschauer wissen.

Der Trailer zu dem Spielfilm-Event verrät bereits, dass der Gangster auch einen entscheidenden Part im Showdown spielen wird, denn er bringt Lilly in seine Gewalt.

"Radkowski zeigt in der Enge seine wahre Stärke und wird noch unberechenbarer. Wie ein Tier, das in die Ecke gedrängt wird, greift er an", beschreibt der Schauspieler den Charakter des Schurken. Und in der Tat fällt letztendlich sogar ein Schuss.

Um Radkowski noch bedrohlicher wirken zu lassen, habe der 50-Jährige insbesondere an seiner Körpersprache gearbeitet: "Die physische Präsenz steht hier im Fokus", stellt der Darsteller fest. Er habe übrigens kein Problem damit, in die Rolle des Berufsverbrechers zu schlüpfen: "Sobald die Kamera läuft, bin ich Radkowski" erklärt er. "Wenn ich meinen Job gut gemacht habe, werden die Fans sich an diesen eiskalten Schurken erinnern."

Wenn Ihr wissen wollt, warum der Gangster "das Salz in der Suppe dieses Specials" ist, dann schaltet am 5. Dezember um 19.40 Uhr RTL ein oder schaut Euch das Special schon jetzt bei RTL+ an.