GZSZ-Special: Stirbt ein Fan-Liebling unter der Sonne Spaniens den Serientod?

Berlin - In knapp zwei Wochen ist es endlich so weit: Das diesjährige Spielfilm-Special von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " flimmert über die deutschen Mattscheiben - Zeit für einen ersten Trailer .

Eigentlich wollte die Familie Seefeld eine schöne Auszeit in Katalonien genießen, doch die Reise endet dramatisch. © RTL/Anna Riedel

Den hat RTL kürzlich veröffentlicht und neben den bereits bekannten Handlungssträngen verrät die Vorschau auch das eine oder andere neue Detail. Eines steht fest: Es wird auf jeden Fall dramatisch in Katalonien zugehen.

Achtung, Spoiler!

Dorthin wollen sich die Seefelds nämlich nach den schlimmen Vorkommnissen der jüngeren Vergangenheit flüchten und in dem Ferienhaus, das Maren von ihrer Tante geerbt hat, vom Alltag im Kolle-Kiez abschalten.

Doch bereits kurz nach ihrer Ankunft sorgt ein unliebsamer Gast für eine Überraschung: Lars Brunner! Der von der Polizei gesuchte und von gefährlichen Gangstern verfolgte Schönheitschirurg hat sich nämlich bis nach Spanien durchgeschlagen und wird für seine Familie erneut zu einer Bedrohung.

"Ich wollte das alles nicht, und jetzt bringe ich meine Kinder schon wieder in Gefahr", kündigt Marens Ex in dem Clip an. Am Ende sind aber nicht seine Sprösslinge die Leidtragenden.