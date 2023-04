GZSZ: Ausgerechnet Lilly muss Emily eine schockierende Nachricht überbringen

Emily bangt an seinem Krankenbett um Saschas Leben. © RTL / Rolf Baumgartner

Bei diesen Worten wird die Blondine schlagartig kreidebleich. Erst jetzt hat sie realisiert, dass Emilys Freund und ihr Lebensretter gerade ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Jetzt ist es an ihr, ihre Freundin von dem schweren Schicksalsschlag zu unterrichten. Mehrfach setzt sie zu einer Textnachricht an: "Tut mir so leid. Schlechte Nachrichten", tippt sie in ihr Handy ein, nur um die Message wieder zu löschen.

Die hübsche Ärztin ist mit der schwierigen Situation überfordert und weiß schlichtweg nicht, wie sie die schlechte Nachricht möglichst schonend überbringen soll.

Emily bekommt in der Zwischenzeit einen Anruf von Saschas Chefin Frau Gärtner, die sich wundert, wieso er nicht erreichbar ist. "Das weiß ich nicht, er wollte eigentlich zur Arbeit", entgegnet Emily daraufhin sichtlich verwundert.

Letztendlich ist es Nihat, der Emily auf Bitten von Lilly persönlich die schreckliche Botschaft überbringt.