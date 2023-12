GZSZ-Star Maria Wedig verrät: Dann kehrt Nina in den Kolle-Kiez zurück!

Nachdem Carlos ihr das Herz gebrochen hat, nahm die sympathische Immobilienmaklerin das Angebot in Argentinien zu arbeiten an. In Vergessenheit gerät sie auch durch ihre zwei Kinder Luis und Toni zwar nicht, bis die Fans Nina aber auch mal wieder zu Gesicht bekommen, müssen sie sich noch gedulden.

Damals verließ Nina den Kolle-Kiez mit einem gebrochenen Herzen. Sie wollte eigentlich aus Liebe zu Carlos das Jobangebot Navarros ablehnen, doch der Latin-Casanova dachte, sie hätte sich gegen ihn entschieden. Gekränkt fand er Trost in den Armen einer anderen Frau. Kaum war die Beziehung offiziell, sorgte ein Missverständnis bzw. sein Fehltritt auch schon wieder für das Liebes-Aus.

Ob das Kapitel aber auch endgültig geschlossen ist, wird sich dann in einigen Monaten zeigen. "Also wie es für Nina weitergeht, weiß ich auch noch nicht, denn die Bücher werden erst noch entwickelt und geschrieben, aber ich bin seeeeehr gespannt. Meine Rolle wird definitiv zurück in den Berliner GZSZ-Kiez kommen! Das steht fest. Nur, was alles um sie passiert, steht noch in den Sternen."