GZSZ: Tränen bei der Hochzeit von Laura und John, denn einer fehlt

Yvonne muss schweren Herzens allein dem freudigen Ereignis beiwohnen, was ihr nur umso mehr vor Augen führt, dass ihre Ehe zu scheitern droht, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Vergeblich versucht der gerissene Geschäftsmann, die Therapeutin auf seine Seite zu ziehen. Als es erneut zu einem heftigen Streit mit Yvonne kommt, will Jo lieber erst einmal auf Abstand gehen und bleibt auch der Hochzeit von Laura und John fern.

Laura (r.) fängt ihre Mutter auf und versucht, ihr den Glauben an die Liebe zurückzugeben. © RTL / Rolf Baumgartner

"Mama, was ist los?", hakt sie nach, "Jo hat nicht wegen W&L abgesagt", hat sie sofort den richtigen Riecher und lässt keine weiteren Ausflüchte zu. "Wir machen uns einfach immer wieder die immer gleichen Vorwürfe", rückt die Physiotherapeutin schließlich mit der Sprache heraus.

Zudem habe der Geschäftsmann auch keine Lust mehr auf die Paartherapie. "Und was willst Du?", fragt Laura. "Ich hatte gehofft, dass wir vielleicht Lösungen für unsere Probleme finden", erklärt ihr Yvonne.

"Vielleicht geht es nicht immer um Lösungen", wirft ihre Tochter ein und fragt, ob ihre Mutter noch mit Joachim zusammen sein möchte, was Yvonne bejaht. "Na dann. Mama, Jo kann nicht ohne Dich, er liebt Dich", stellt die brünette Beauty klar.

"Und Du willst doch 'ner Braut nicht sagen, dass Liebe allein nicht genug ist, oder?" Yvonne geht auf Laura zu, nimmt sie an beiden Händen und lächelt sie an: "Auf keinen Fall will ich das!"

Ob es also doch noch ein zurück für Yvonne und Jo gibt, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.