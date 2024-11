GZSZ: Warum sich Jessica "so in den Hintern treten" könnte

Berlin - Es wird das nächste große gesellschaftliche Thema bei GZSZ : Jessica ist in die Kaufsucht abgerutscht .

Der Plan steht, gut fühlt sich die Krankenschwester aber nicht: "Ich könnte mir so in den Hintern treten", ärgert sich Jessica über sich selbst.

Jessica aber hat der Ehrgeiz gepackt. Sie will die 2000 Euro Schulden schneller loswerden und weiß auch schon wie: "Eine Menge der Sachen habe ich nicht einmal ausgepackt oder nur einmal angehabt. Die könnte ich doch noch super online verkaufen und ich mache jeden Extra-Dienst, den ich kriegen kann."

"Wenn du es schaffst 200 Euro im Monat zu sparen, bist du in zehn Monaten schuldenfrei", steht ihr Yvonne in der Wochenvorschau bei.

Noch aber wissen weder ihre Freunde, noch sie selbst in welchem Schlamassel Jessica da steckt. Erst als ihre Karte gesperrt wird, bemerken die blonde Beauty und Yvonne den Grund: Sie hat Schulden - und das dank ihrer Shoppinglaune nicht wenige.

Dabei könnte sie auch einfach Philip fragen. Er könnte die Schulden als angesehener Arzt in London schnell begleichen. Das aber kommt für sie nicht in Frage: "Ich habe mich lange genug von Männern abhängig gemacht und finanzieren lassen. Da will ich nie wieder hin."

Das Problem: Bei den 2000 Euro wird es nicht bleiben: Jessica steckt in der Schuldenfalle und wird die GZSZ-Fans noch länger beschäftigen. "Kaufsucht ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet und kann schneller entstehen, als man denkt", erklärte Schauspielerin Nina Ensmann zuletzt.

Wie und ob Jessica ihre Kaufsucht tatsächlich überwinden kann, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.