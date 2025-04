GZSZ: Wird John die richtige Entscheidung treffen?

Berlin - In " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " geht es nicht nur um Komplotte und Liebesdramen. Über die Jahre hinweg ist die beliebte Vorabendserie dafür bekannt geworden, auch gesellschaftlich wichtige Themen wie Mobbing, Süchte oder häusliche Gewalt anzusprechen. Nun geht es in der Daily Soap um Organ- und Gewebespenden.

Zoe, die mit John eine gemeinsame Tochter hat, scheidet als Spenderin aus. © RTL / Anna Riedel

Achtung, Spoiler!

Gerade erst kam mit Christina Arends (33) in der Rolle der Paulina Wendland frischer Wind in den Kolle-Kiez. Ihre TV-Adoptivtochter Clara leidet unter schlimmen gesundheitlichen Problemen. Als sie zunächst wegen Asthma ins Krankenhaus kam, die Medikamente nicht vertrug, folgte der Schock. Die Kleine braucht eine Lebendorganspende, genauer: eine neue Leber.

Leider kommt ihre leibliche Mutter Zoe nicht infrage, da sie als Spenderin ausscheidet. Auch ein postmortal gespendetes Organ ist nicht vorhanden.

Nun könnte John das Leben seiner Tochter retten - und steht damit vor einer großen Entscheidung. Er könnte Verantwortung übernehmen und sein Organ spenden.

"Viele Menschen wissen nicht genau, was eine Organspende und insbesondere eine Lebendspende für sie und andere bedeutet - oder sie setzen sich erst dann mit dem Thema auseinander, wenn sie selbst oder Menschen in ihrem Umfeld betroffen sind", wird Christiane Ghosh, RTL Executive Producerin, in einer Mitteilung zitiert.