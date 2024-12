Kehrt dieser GZSZ-Star nach Exit schon wieder zurück? "Klar, ich bin da"

Eigentlich kam Lars nur nach Berlin, damit Maren das Haus in Spanien erben und er endlich wieder eine bessere Beziehung zu seinen Kindern aufbauen konnte. Der Mediziner hatte in der Vergangenheit nur seine Karriere im Kopf und keine Zeit für die Familie.

Das Auftauchen im Kolle-Kiez hatte aber auch noch einen anderen Grund: Aufgrund hoher Schulden ließ sich Lars auf die falschen Leute ein, verstrickte sich immer mehr in Lügen und brachte seine eigene Familie in Gefahr. "Ich musste nicht lange nachdenken, ob ich die Figur spiele oder nicht. Sie hat so viele Facetten und das war für eine Rolle in so einem Format wirklich ein Geschenk."

Das Gleiche gilt offenbar auch für eine Rückkehr. Jetzt muss er nur noch gefragt werden. GZSZ läuft immer montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL oder auf Abruf bei RTL+.