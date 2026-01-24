Holt GZSZ-Nina die Fake-Entführung jetzt wieder ein? "Die geht in den Knast"

Berlin - Das musste ja so kommen! Ninas "Entführung" von Tolstoi bleibt nicht lange unerkannt: Katrin kommt ihr auf die Schliche und stellt ihre Freundin zur Rede.

Katrin (r.) stellt Nina (M.) zur Rede. © RTL / Rolf Baumgartner

Nur durch Zufall findet Billy Sunset heraus, dass sich unmittelbar vor dem Verschwinden des Hundes die Freundinnen Katrin, Yvonne, Maren und Nina seinen Wagen geliehen haben. Damit ist auch klar, wer Tolstoi entführt hat.

Er ist fest entschlossen, denjenigen zur Rechenschaft zu ziehen. Das macht der arrogante Unternehmer Katrin mehr als deutlich, wie die Wochenvorschau bereits zeigt.

"Die große Blonde, die wollte mir wehtun, weil sie mich hasst. Aber ich kann Sie beruhigen, das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit", so der Exzentriker. Er droht: "Die geht in den Knast und Sie auch."

Mit großer Blondine meint er allerdings nicht Nina - die eigentliche "Entführerin" -, sondern Maren, Katrins beste Freundin.

Sie war es schließlich, die auf Tolstoi aufpassen sollte, bevor der Hund davonlief. Schon ihre erste Begegnung endete unschön. Bei Katrin aber fällt recht schnell der Groschen: Nicht Maren, sondern Nina steckt dahinter!