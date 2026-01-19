Gerner macht klare Ansage bei GZSZ: "Das ist alternativlos"

Joachim und Katrin schmieden einen Plan, um die Kontrolle über "Female³" zu gewinnen. © RTL / Rolf Baumgartner

Die Kunden bleiben aus und neue Investoren wollen partout nicht in die Event-Agentur einsteigen. Auch Jo Gerner ist nicht bereit dazu. In ihrer Verzweiflung versucht Emily sogar, den gerissenen Geschäftsmann zu erpressen. Natürlich lässt sich Gerner nicht darauf ein.

Allerdings muss er dem Familienfrieden zuliebe Katrin aus dem Aufsichtsrat der Bank entfernen. Und so schmieden die beiden einen Plan: Sie soll in die Agentur zurückkehren und dort als Jos verlängerter Arm fungieren, der unter diesen Umständen doch "Female³" retten will, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Du bist im Unguten aus der Agentur ausgeschieden und das sollen wir jetzt einfach so vergessen?", erinnert Laura Katrin an ihren Ausstieg, als Emily und sie von dem Plan erfahren.

"Das haben Neuanfänge so an sich - man vergisst und verzeiht", bemerkt Gerner. "Ich würde mich auf die Finanzen und das Controlling beschränken, da hat unsere Zusammenarbeit immer funktioniert", wirft Katrin ein.

"Das ist alternativlos, ich investiere nicht in die Agentur, ohne durch Katrin die Kontrolle über die finanziellen Mittel zu haben", macht Joachim den beiden unmissverständlich klar.