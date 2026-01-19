Gerner macht klare Ansage bei GZSZ: "Das ist alternativlos"
Berlin - "Female³" steht bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" kurz vor dem Bankrott. Eine Urheberrechtsklage reißt Emily und Laura den Boden unter den Füßen weg. Jetzt ist guter Rat teuer.
Die Kunden bleiben aus und neue Investoren wollen partout nicht in die Event-Agentur einsteigen. Auch Jo Gerner ist nicht bereit dazu. In ihrer Verzweiflung versucht Emily sogar, den gerissenen Geschäftsmann zu erpressen. Natürlich lässt sich Gerner nicht darauf ein.
Allerdings muss er dem Familienfrieden zuliebe Katrin aus dem Aufsichtsrat der Bank entfernen. Und so schmieden die beiden einen Plan: Sie soll in die Agentur zurückkehren und dort als Jos verlängerter Arm fungieren, der unter diesen Umständen doch "Female³" retten will, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Du bist im Unguten aus der Agentur ausgeschieden und das sollen wir jetzt einfach so vergessen?", erinnert Laura Katrin an ihren Ausstieg, als Emily und sie von dem Plan erfahren.
"Das haben Neuanfänge so an sich - man vergisst und verzeiht", bemerkt Gerner. "Ich würde mich auf die Finanzen und das Controlling beschränken, da hat unsere Zusammenarbeit immer funktioniert", wirft Katrin ein.
"Das ist alternativlos, ich investiere nicht in die Agentur, ohne durch Katrin die Kontrolle über die finanziellen Mittel zu haben", macht Joachim den beiden unmissverständlich klar.
Werden Emily, Laura und Katrin erneut zusammenarbeiten?
"Das heißt Katrin arbeitet eigentlich für die Gerner Financial Group", stellt Emily fest und Laura ergänzt, dass sie dadurch faktisch auch ihre Vorgesetzte wäre, weil sie jede Ausgabe absegnen müsste. "So könnte man es sagen", räumt Jo ein.
"Der kreative Bereich und die strategische Ausrichtung bleiben selbstverständlich in Eurer Hand. Ich stelle nur sicher, dass sich die Investition für die Bank lohnt", beteuert Katrin.
"Darüber müssen wir uns beraten", gibt Laura zu bedenken. "Natürlich, nehmt Euch die Zeit", zeigt sich Gerner verständnisvoll. Viel Zeit haben die zwei freilich nicht, denn "Female³" steht das Wasser bis zum Hals.
Ob sich Emily und Laura unfreiwillig wieder mit Katrin zusammentun und welche Folgen das für die Beteiligten hat, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner