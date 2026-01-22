GZSZ-Emily verschiedet sich: "Danke, für alles"
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" rückt Emilys Abschied unaufhaltsam näher. Warum sie Berlin verlassen wird und wo es sie hinzieht, ist schon länger klar, aber wie wird ihr Abgang konkret aussehen?
Schauspielerin Anne Menden (40) steht seit November nicht mehr für die Daily Soap vor der Kamera, weil sie sich bereits in die Babypause verabschiedet hat und kurz vor der Geburt ihres Sohnes steht.
Nur dank der Vorlaufzeit bei den Dreharbeiten ist Emily überhaupt noch in der Vorabendserie zu sehen, doch auch das wird nicht mehr lange der Fall sein.
Achtung, Spoiler!
Ihre vorerst letzte Szene wird die Designerin mit Tobias haben, wie ein RTL-Spoiler zeigt. Die beiden begegnen sich nach ihrer Trennung zufällig auf der Straße.
Nach kurzem Zögern gehen sie aufeinander zu. "Hey, eigentlich wollte ich gerade zu Dir", begrüßt sie ihren Ex-Freund und holt ein Shirt aus ihrer Tasche hervor, welches sie ihm bringen wollte, "aber dann kann ich es Dir ja auch jetzt geben".
Der Bauleiter nimmt das Kleidungsstück dankend entgegen. Dann eröffnet ihm Emily, dass sie die Stadt schon bald verlassen wird - früher als geplant.
Emily nimmt Abschied von Tobias: "Pass auf Dich auf"
"Kate ist überraschend aus Australien nach Hause gekommen", berichtet sie ihm freudestrahlend. Ihre Tochter hatte einige Zeit bei Papa Tuner verbracht, der den Kiez Anfang März 2024 in Richtung Down Under verließ.
"Wir fliegen morgen für ein paar Tage nach London, also zu Philip, bevor es dann nach Singapur geht", eröffnet sie Tobias. Die Event-Managerin muss in dem südostasiatischen Stadtstaat ein Projekt für "Female³" betreuen.
"Hört sich gut an", entgegnet er, bevor kurzzeitig betretenes Schweigen eintritt. "Dann ... pass auf Dich auf", findet Emily die Worte wieder. "Du auch - auf Dich", erwidert ihr Ex, und die zwei umarmen sich. "Danke, für alles!", flüstert er ihr ergriffen zu. Ein letzter Blick und dann ziehen die beiden ihrer Wege.
Das war sie also, die für einige Zeit letzte Sequenz von Emily. Aber allzu lange müssen die Fans gar nicht auf ihren Liebling verzichten, denn Anne Menden will noch in diesem Jahr ans Set in den Studios Babelsberg zurückkehren.
Die vorläufig letzte Episode mit Emily wird am 27. Januar, ab 19.40 Uhr, bei RTL zu sehen sein und kann bereits jetzt jederzeit bei RTL+ abgerufen werden.
Titelfoto: RTL