GZSZ-Zoe sieht rot: Was das eiskalte Biest als Nächstes plant

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " zerschlagen sich Zoes Hoffnungen, nach Paulinas Tod ihre Tochter zurückzubekommen, was sie zum Äußersten treibt.

Alles in Kürze

Lara Dandelion Seibert (32) hat einen kleinen Ausblick auf die weitere Entwicklung ihrer Figur Zoe gegeben. © RTL / Anna Riedel

Denn selbst nach dem Ableben der Adoptivmutter verwehrt das Jugendamt ihr den Zugang zu ihrem leiblichen Kind, schließlich hatte sie mit der Adoption alle Rechte abgetreten. "Zoe entführt Clara, weil es ihr eigenes Kind ist", erklärt Lara Dandelion Seibert (32) das Handeln ihrer Figur in einem RTL-Interview.

"Sie macht das in dem Glauben, dass das gut ist. Sie möchte nur für ihr Kind da sein und ich glaube, die ganze Situation ist sehr, sehr überfordernd für sie", stellt die Schauspielerin fest und Zoe reagiere einfach extremer als andere.

Clara hat mit ein wenig Verspätung doch noch Mutterinstinkte in der sonst so abgebrühten Ex-Agentin geweckt, die ihre Fähigkeiten jetzt dazu nutzen will, um mit der Kleinen zu verschwinden und neu anzufangen.

"Wir beide suchen uns ein neues Zuhause, wo Du die schönste Kindheit der Welt haben wirst", flüstert Zoe ihrer Tochter sanft auf der Flucht zu.

"Zoe hat sich extrem verändert, seitdem sie von Clara weiß", bemerkt Seibert, die bei ihrer Figur eine Entwicklung zu einer Löwenmama feststelle. Sie versuche auf ihre Art "ihre Tochter zu beschützen und sie bei sich zu halten, weil sie es dann vermeintlich alles unter Kontrolle hat".