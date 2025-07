GZSZ-Emily hat schlimmen Verdacht: "Habe sie auf der Toilette erwischt"

Berlin - Ja, die Toilette im "Mauerwerk" hat bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " schon so einiges miterlebt, doch diesmal gerät sie vollkommen unbegründet in Verruf.

Diesmal erhebt Emily schwere Vorwürfe, die in direktem Zusammenhang mit dem gar nicht so stillen Örtchen stehen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Katrin muss sich auf die Zunge beißen, um Emily nichts von Tobias' Krankheit zu erzählen. © RTL / Rolf Baumgartner

"Ich hab sie auf der Mauerwerkstoilette erwischt. Es war ziemlich eindeutig", begründet die ehemalige Taschendesignerin ihren Verdacht.

Beide seien zusammen in einer Kabine gewesen "und angeblich ging es Tobias ganz schlecht und Schwester Jessica musste helfen", stellt Emily zynisch fest. "Schon krass, was ich in dem Typen gesehen habe, der ist so kaputt", lässt sie kein gutes Haar an ihrem Ex.

Da sie nichts von Tobias Krebs-Erkrankung weiß, ahnt sie natürlich nicht, dass Jessica ihr die Wahrheit gesagt hat und sie in diesem Augenblick tatsächlich auch in ihrer Funktion als Krankenschwester tätig war, denn sie unterstützt den Bauleiter im Jeremias auch bei dessen Chemotherapie.

"Du tust ihm unrecht", verteidigt Katrin, die von seiner Krankheit erfahren hat, ihren Ex-Mann. "Was weißt Du, was ich nicht weiß?", will ihre Gesprächspartnerin wissen.

Katrin versucht zwar noch, sich herauszureden aber Emily lässt nicht locker. Ob sie jetzt die Wahrheit über Tobias' Krebs-Erkrankung erfahren wird, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.