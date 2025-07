GZSZ: Als Michi diese Worte hört, schwindet seine Hoffnung

Alles in Kürze

Ihre gemeinsame Leidenschaft für den Schlager bringt Yvonne und Michi einander wieder näher. © RTL / Rolf Baumgartner

Nach ihrer Trennung von Joachim fand sie Trost in den Armen ihres Ex-Mannes, die gemeinsame Leidenschaft für den Schlager brachte sie einander wieder näher.

Stichwort Leidenschaft: Die entflammte auch körperlich zwischen den ehemaligen Eheleuten aufs Neue. Das führte sogar so weit, dass die zwei wieder Sex miteinander hatten.

Aber nicht erst seit diesem Stelldichein hat Michi wieder Gefühle für sein Yvönnchen, wie er sie liebevoll nennt, entwickelt. Seine Hoffnung auf eine neue Liebe mit ihr schwindet jedoch, als er zufällig ein Gespräch mit anhört, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Es ist wahnsinnig schwer, ihn so zu sehen", schildert Yvonne Nina unter Tränen ihre Gefühlslage in Bezug auf Jo, der nach einem Schlaganfall im Koma liegt. Er sei ihr plötzlich wieder sehr nah, "obwohl da in letzter Zeit eigentlich nichts mehr von übrig war", erklärt sie.