Jo Gerner erhebt bei GZSZ schwere Vorwürfe: "Bist Du verantwortlich?"

Berlin - Seit er aus dem Koma erwacht ist, spürt Jo Gerner bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten ", dass irgendetwas in seiner Familie nicht stimmt. Er beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen.

Katrin (r.) hat sich schützend vor Johanna gestellt und Julian zum Sündenbock gemacht. © RTL / Rolf Baumgartner

Matilda und Julian sind zerstritten und er selbst musste seien Sohn wegen einer vermeintlich schweren Verfehlung verstoßen. Aber auch Johanna verhält sich merkwürdig gegenüber ihren Geschwistern.

Ja sogar Katrin scheint etwas zu verbergen und schlägt ihrem Freund bei einem Essen im "Mauerwerk" vor, seinem Filius zu verzeihen. Dadurch wird Joachim erst recht hellhörig und beginnt, unangenehme Fragen zu stellen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. "Ausgerechnet Du verteidigst ihn?", hakt er verblüfft nach.

"Nein, ich ...", versucht Katrin sich zu rechtfertigen, bevor ihr ein Verdacht kommt. "Was wird das hier, ein Verhör?", will sie wissen. "Ich bin nur an der Wahrheit interessiert", erklärt der gerissene Geschäftsmann.

Nach kurzem Schweigen bohrt Gerner weiter: "Warum hast Du damals eigentlich gar nichts unternommen?" Matilda habe als Geschäftsführerin der Bank angewiesen, Julians Laptop zu checken, verteidigt Katrin ihr Vorgehen. Das reicht Gerner aber nicht als Erklärung. "Aber Du hast Dich aus allem rausgehalten", wittert er, dass an der ganzen Sache etwas faul ist.