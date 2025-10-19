Jo Gerner erhebt bei GZSZ schwere Vorwürfe: "Bist Du verantwortlich?"
Berlin - Seit er aus dem Koma erwacht ist, spürt Jo Gerner bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", dass irgendetwas in seiner Familie nicht stimmt. Er beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen.
Matilda und Julian sind zerstritten und er selbst musste seien Sohn wegen einer vermeintlich schweren Verfehlung verstoßen. Aber auch Johanna verhält sich merkwürdig gegenüber ihren Geschwistern.
Ja sogar Katrin scheint etwas zu verbergen und schlägt ihrem Freund bei einem Essen im "Mauerwerk" vor, seinem Filius zu verzeihen. Dadurch wird Joachim erst recht hellhörig und beginnt, unangenehme Fragen zu stellen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. "Ausgerechnet Du verteidigst ihn?", hakt er verblüfft nach.
"Nein, ich ...", versucht Katrin sich zu rechtfertigen, bevor ihr ein Verdacht kommt. "Was wird das hier, ein Verhör?", will sie wissen. "Ich bin nur an der Wahrheit interessiert", erklärt der gerissene Geschäftsmann.
Nach kurzem Schweigen bohrt Gerner weiter: "Warum hast Du damals eigentlich gar nichts unternommen?" Matilda habe als Geschäftsführerin der Bank angewiesen, Julians Laptop zu checken, verteidigt Katrin ihr Vorgehen. Das reicht Gerner aber nicht als Erklärung. "Aber Du hast Dich aus allem rausgehalten", wittert er, dass an der ganzen Sache etwas faul ist.
Katrin beichtet Joachim die schreckliche Wahrheit über Johanna
"Weil man nicht mehr tun konnte", rechtfertigt sich die Flemming. "Oder weil es Dir ganz gut in den Kram passte?", wirft Jo ein und äußert einen schlimmen Verdacht: "Bist Du für das Leak verantwortlich, um Julian loszuwerden?"
Katrin weist diesen Vorwurf vehement zurück, aber ihr Gegenüber lässt einfach nicht locker: "Sag mir die Wahrheit!", fordert er.
Was er nicht weiß: Es war seine eigene Tochter, die seine Krankenakte versehentlich der Presse zugespielt hatte. Katrin machte Julian dann zum Sündenbock, um ihr Kind zu schützen.
Nach kurzem Zögern platzt sie dann aber doch mit der schrecklichen Wahrheit heraus: "Es war Johanna!" Gerner kann nicht glauben, was er da gerade gehört hat und reißt schockiert die Augen auf.
Ob der Bank-Chef seinem Sohn jetzt verzeiht und wie er die Sache aus der Welt schaffen will, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner