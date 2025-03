GZSZ-Katrin öffnet Gerner die Augen: Fliegt jetzt auch Matilda auf?

Berlin - Wie gut, dass Jo Gerner sich auf Katrin verlassen kann. Der gerissene Anwalt befürchtet schon länger an Demenz erkrankt zu sein, eine Untersuchung im Krankenhaus, sowie sein Partner in Crime haben ihm jedoch die Augen geöffnet . Mittlerweile denkt auch Gerner, dass er vergiftet wird.

Können Zoe (l.) und Matilda ihr fieses Spielchen weiter durchziehen? © RTL / Rolf Baumgartner

Und auch die Übeltäterin ist schnell ausfindig gemacht: Zoe.

"Zurzeit bist du nicht in der Lage, die Geschäfte zu führen und Zoe benutzt das, um in der Bank gegen dich Stimmung zu machen. Sie streut, dass du gesundheitlich schwer angeschlagen bist. Die verfolgt einen Plan, da bin ich mir ganz sicher. Dieser Frau traue ich alles zu", zählt Katrin in der Wochenvorschau eins und eins zusammen.

Nur wie sie es angestellt haben soll ist für beide ein Rätsel, schließlich habe Gerner kaum Kontakt zu ihr. "Sie kann ja jemanden engagiert haben", kommt Katrin der Wahrheit ziemlich nah.

Was beide nicht wissen: Matilda - Gerners eigene Tochter - ist es, die ihn vergiftet. Ebenso, dass Zoe das ganze Gespräch durch eine Wanze verfolgt. Was die Ex-Agentin zu hören bekommt, passt ihr natürlich so gar nicht. Katrin ist nicht nur ihr, sondern auch Matilda auf der Spur.