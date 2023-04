Jörn Schlönvoigt legt GZSZ-Pause ein: Fans reagieren frustriert

Berlin - Jetzt ist er also weg, wieder einmal: Dr. Philip Höfer hat bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " den Kolle-Kiez verlassen, um für "Ärzte ohne Grenzen" in Kambodscha zu arbeiten.

Jörn Schlönvoigt (36) genießt zurzeit seine Auszeit in der Sonne von Dubai. © Screenshot/Instagram/joern_schloenvoigt

In der Episode vom gestrigen Dienstag hieß es für die Fans, sich nun auch an den TV-Bildschirmen von dem Serien-Liebling zu verabschieden.

Aufgrund der rund sechswöchigen Vorlaufzeit befindet sich Philip-Darsteller Jörn Schlönvoigt (36) allerdings bereits in seiner Pause, die er zurzeit in Dubai verbringt.

"Für mich geht's jetzt in einen ausgedehnten Urlaub, ich freue mich wirklich wahnsinnig drauf - jetzt drei Monate ab ins Ausland", kündigte der 36-Jährige in einem RTL-Interview an.

Den Grund für seine Auszeit lieferte Schlönvoigt den GZSZ-Fans gleich mit: "Okay, ich gebe es zu, ich entfliehe, dem deutschen Winter, ich hab einfach die Nase voll und freue mich jetzt auf warme Temperaturen", erklärte er in dem Video, das natürlich bereits vor geraumer Zeit aufgezeichnet wurde, obwohl die Temperaturen aktuell in Berlin natürlich immer noch nicht wirklich frühlingshaft sind.

Viele Fans gönnen dem TV-Star diesen Urlaub natürlich von Herzen und wünschen sich eine baldige Rückkehr, doch es wurde auch zum Teil heftige Kritik bei Instagram geübt.