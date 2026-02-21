GZSZ: Erik verliert die Fassung und platzt vor Eifersucht

Matilda flirtet mit Nihat, um eine Reaktion von Erik (nicht im Bild) zu provozieren. © RTL / Rolf Baumgartner

Immer wieder muss die Gerner-Tochter mitansehen, wie ihr Lover seiner Frau eine heile Welt vorspielt, was sie zutiefst kränkt. Als dann auch noch die Kette, die der Koch ihr eigentlich zum Valentinstag schenken wollte, um Tonis Hals hängt, ist die Schmach zu groß.

Sie entscheidet sich zurückzuschlagen und flirtet vor Eriks Augen aufreizend mit Nihat. Die Provokation zeigt Erfolg, denn wenig später sucht ihr Liebhaber sie rasend vor Eifersucht im Townhouse auf, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Vögelst Du wieder mit Nihat?", knallt der Ex-Knacki ihr unvermittelt an den Kopf, als sie die Tür öffnet. "Geht Dich nichts an?", erwidert sie unbeeindruckt. "Ick hab Dich wat jefragt: Ja oder nee?", hakt er wütend nach. Um keine nötige Aufmerksamkeit zu erregen, bittet sie ihn herein, während auch Julian in der Küche sitzt.

"Und wenn er [Nihat] jetzt hier gewesen wäre, was dann?", wirft Matilda ein, dass Eriks Verhalten ihre Affäre auffliegen lassen könnte. "Stehst Du noch auf ihn oder wolltest Du mich nur eifersüchtig machen?", will Tonis Mann mit Nachdruck wissen.

"Ich bin Dir keine Rechenschaft schuldig", erinnert die zutiefst verletzte Gerner-Tochter ihren Lover. "Samma, jeht's noch? Matilda, Du machst vor meiner Nase mit 'nem anderen Typen rum", echauffiert sich Erik.