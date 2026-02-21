GZSZ: Erik verliert die Fassung und platzt vor Eifersucht
Berlin - Matilda will bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nicht mehr nur die Geliebte sein und bringt Erik in eine schwierige Lage. "Du musst Dich entscheiden!" heißt es am Ende.
Immer wieder muss die Gerner-Tochter mitansehen, wie ihr Lover seiner Frau eine heile Welt vorspielt, was sie zutiefst kränkt. Als dann auch noch die Kette, die der Koch ihr eigentlich zum Valentinstag schenken wollte, um Tonis Hals hängt, ist die Schmach zu groß.
Sie entscheidet sich zurückzuschlagen und flirtet vor Eriks Augen aufreizend mit Nihat. Die Provokation zeigt Erfolg, denn wenig später sucht ihr Liebhaber sie rasend vor Eifersucht im Townhouse auf, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Vögelst Du wieder mit Nihat?", knallt der Ex-Knacki ihr unvermittelt an den Kopf, als sie die Tür öffnet. "Geht Dich nichts an?", erwidert sie unbeeindruckt. "Ick hab Dich wat jefragt: Ja oder nee?", hakt er wütend nach. Um keine nötige Aufmerksamkeit zu erregen, bittet sie ihn herein, während auch Julian in der Küche sitzt.
"Und wenn er [Nihat] jetzt hier gewesen wäre, was dann?", wirft Matilda ein, dass Eriks Verhalten ihre Affäre auffliegen lassen könnte. "Stehst Du noch auf ihn oder wolltest Du mich nur eifersüchtig machen?", will Tonis Mann mit Nachdruck wissen.
"Ich bin Dir keine Rechenschaft schuldig", erinnert die zutiefst verletzte Gerner-Tochter ihren Lover. "Samma, jeht's noch? Matilda, Du machst vor meiner Nase mit 'nem anderen Typen rum", echauffiert sich Erik.
Matilda hält Erik den Spiegel vor
"Tut weh, oder? Dann weißt Du jetzt mal, wie das ist!", hält Matilda ihm den Spiegel vor. "Ja, die tolle Toni, Dein Krümelmonster. Denkst Du, es macht Spaß, dabei zuzugucken, wie Du Deine Ehe abfeierst?", kontert sie.
"Du wusstest, worauf Du Dich einlässt", erinnert sie der Koch an ihre Abmachung. "Es tut trotzdem weh!", entfährt es seiner Geliebten. "Matilda, Toni ist meine Frau. Wat soll ick denn machen?", fragt er verzweifelt.
"Ich bin immer die zweite Wahl, wenn Du mal Zeit hast - schreibe ich doch mal Matilda, die springt sofort. Für alles andere hast Du Toni", hält Julians Schwester ihm vor. "Ich hab null Anteil an Deinem Leben!"
"Matilda, ich kann nicht Hand in Hand mit Dir übern Kiez lofen", macht Erik ihr klar. "Und ich kann so nicht weitermachen", gibt sie ihm zu verstehen, woraufhin er wissen will, was sie ihm damit sagen möchte. Und dann setzt sie ihm die Pistole auf die Brust: "Du musst Dich entscheiden!"
Ist das das Ende von Matildas und Eriks Affäre? Aber auch von anderer Seite droht ihm Ungemach, denn Toni findet heraus, dass ihr Mann sie angelogen hat. Ob jetzt alles auffliegt und wie sich dieses Liebesdrama weiter zuspitzt, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner