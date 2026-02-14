GZSZ: Als Johanna nach Hause kommt, macht sie schockierende Entdeckung

Berlin - Große Sorge um einen Serien-Liebling: Jonas geht's bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " immer schlechter - was steckt hinter seinem beunruhigenden Zustand?

Ausgerechnet bei Joachims Geburtstag wird Jonas attackiert. © RTL / Rolf Baumgartner

Der DJ plagt sich schon seit einiger Zeit mit grippeähnlichen Symptomen herum: Er ist schlapp, hat starke Kopfschmerzen und hohes Fieber. Lilly diagnostiziert eben jene Grippe bei ihrem Bruder und verordnet ihm strikte Bettruhe.

Doch sein Gesundheitszustand verschlechtert sich rapide. Da hilft nicht einmal mehr Yvonnes legendäre Hühnerbrühe, die ihm Moritz und Johanna zubereiten.

Und dann passiert es: Als seine Freundin kurz in die Bank fährt, um etwas mit ihrem Vater zu klären, verliert Jonas das Bewusstsein, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Vollkommen entkräftet versucht er, nach seinem Handy zu greifen, aber er ist zu schwach, und es fällt auf den Boden. Langsam rutscht er von der Couch und bleibt davor auf dem Bauch liegen.

Und dann wird endlich klar, was Marens Sohn dermaßen schwächt: Er hat eine große, stark entzündete Wunde an seinem linken Oberschenkel!