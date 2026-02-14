GZSZ: Als Johanna nach Hause kommt, macht sie schockierende Entdeckung
Berlin - Große Sorge um einen Serien-Liebling: Jonas geht's bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" immer schlechter - was steckt hinter seinem beunruhigenden Zustand?
Der DJ plagt sich schon seit einiger Zeit mit grippeähnlichen Symptomen herum: Er ist schlapp, hat starke Kopfschmerzen und hohes Fieber. Lilly diagnostiziert eben jene Grippe bei ihrem Bruder und verordnet ihm strikte Bettruhe.
Doch sein Gesundheitszustand verschlechtert sich rapide. Da hilft nicht einmal mehr Yvonnes legendäre Hühnerbrühe, die ihm Moritz und Johanna zubereiten.
Und dann passiert es: Als seine Freundin kurz in die Bank fährt, um etwas mit ihrem Vater zu klären, verliert Jonas das Bewusstsein, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Vollkommen entkräftet versucht er, nach seinem Handy zu greifen, aber er ist zu schwach, und es fällt auf den Boden. Langsam rutscht er von der Couch und bleibt davor auf dem Bauch liegen.
Und dann wird endlich klar, was Marens Sohn dermaßen schwächt: Er hat eine große, stark entzündete Wunde an seinem linken Oberschenkel!
Jonas leidet an einer Blutvergiftung
Die hatte er sich, ohne es zu wissen, ausgerechnet am Geburtstag von Johannas Vater zugezogen. Bei der Feier hatte Adrian Hohenberg, der Sohn von Gerners Geschäftspartner, Johanna belästigt, die daraufhin ihren Freund demonstrativ küsste.
Im Nachgang der Party attackierte der skrupellose Adrian seinen Rivalen vor dem "Mauerwerk", schubste ihn aus dem Rollstuhl, demütigte ihn und ließ ihn hilflos liegen. Durch seine Lähmung hat Jonas die Verletzung aber gar nicht bemerkt, und das Unheil nahm seinen Lauf.
Jetzt ist Eile gefragt, denn die Entzündung hat sich inzwischen zu einer Sepsis ausgeweitet. Als Johanna schließlich wieder nach Hause kommt, macht sie die schockierende Entdeckung und wählt umgehend den Notruf.
Ob die Gerner-Tochter ihren Freund noch rechtzeitig findet, erfährst Du montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner