Liebes-Aus bei GZSZ: Toni erfährt von der Affäre - ausgerechnet durch sie

Berlin - Es musste ja so kommen. Eriks Affäre fliegt auf - vor Toni. Damit ist klar: ErNi ist Geschichte.

Es ist aus: Toni macht mit Erik Schluss. © RTL / Rolf Baumgartner

Die Polizistin und der Ex-Knacki galten lange Zeit als das Traumpaar im Kolle-Kiez. Ausgerechnet aber sein Geburtstag endet im Liebes-Debakel.

Erik kämpft schon länger mit seinem schlechten Gewissen. Nachdem Nina ihn und Matilda bereits in flagranti entdeckt hatte, hat er sich eigentlich für Toni entschieden. So richtig loslassen kann der Koch aber nicht. Er hat noch immer Gefühle für die Gerner-Tochter.

Tonis Mutter ist es auch, die dem Koch die Pistole auf die Brust setzt: Entweder er rückt mit der Wahrheit raus oder sie.

Doch ihr Herz mitten auf seiner liebevollen Überraschungsparty zu brechen bringt Erik nicht übers Herz. Ebenso Nina. "Ich war mir sicher, dass die beiden zusammenbleiben - für immer", sagt Nina zu ihrer Schwester in einem GZSZ-Spoiler-Video.

"Vielleicht ist das auch so. Jedenfalls besteht jetzt noch der Funken einer Möglichkeit", will ihr Jessica gut zureden.