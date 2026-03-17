Liebes-Aus bei GZSZ: Toni erfährt von der Affäre - ausgerechnet durch sie
Berlin - Es musste ja so kommen. Eriks Affäre fliegt auf - vor Toni. Damit ist klar: ErNi ist Geschichte.
Die Polizistin und der Ex-Knacki galten lange Zeit als das Traumpaar im Kolle-Kiez. Ausgerechnet aber sein Geburtstag endet im Liebes-Debakel.
Erik kämpft schon länger mit seinem schlechten Gewissen. Nachdem Nina ihn und Matilda bereits in flagranti entdeckt hatte, hat er sich eigentlich für Toni entschieden. So richtig loslassen kann der Koch aber nicht. Er hat noch immer Gefühle für die Gerner-Tochter.
Tonis Mutter ist es auch, die dem Koch die Pistole auf die Brust setzt: Entweder er rückt mit der Wahrheit raus oder sie.
Doch ihr Herz mitten auf seiner liebevollen Überraschungsparty zu brechen bringt Erik nicht übers Herz. Ebenso Nina. "Ich war mir sicher, dass die beiden zusammenbleiben - für immer", sagt Nina zu ihrer Schwester in einem GZSZ-Spoiler-Video.
"Vielleicht ist das auch so. Jedenfalls besteht jetzt noch der Funken einer Möglichkeit", will ihr Jessica gut zureden.
GZSZ: Matilda lässt Affäre auffliegen
Doch das Happy End des Ehepaars bleibt aus. Wenn weder Nina noch Erik Toni die Wahrheit sagen können, tut es halt jemand anderes. Dieser Jemand ist niemand Geringes als die verlassene Matilda. Wo denn sonst als auf der Mauerwerkstoilette lässt sie die Fremdgeh-Bombe platzen.
"Hey, gibt's bei dir noch Klopapier?", will die Polizistin zunächst wissen. Als die unter Liebeskummer leidende Matilda aber die Kette sieht, rückt sie ohne Vorwarnung mit der Wahrheit raus: "Die war für mich! Er wollte sie mir schenken."
Da fällt auch bei Toni der Groschen. Vor versammelter Mannschaft stellt sie Erik zur Rede. Als dieser endlich die Affäre zugibt, war's das mit ErNi. Toni macht Schluss!
Zwei Trennungen hat das Traumpaar schon überstanden, ob sie aber auch ein drittes Mal wieder zueinander finden? GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner