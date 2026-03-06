Eriks GZSZ-Affäre fliegt auf: Ausgerechnet sie entdeckt die bittere Wahrheit

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " spitzt sich das Liebesdrama rund um Toni, Matilda und Erik weiter zu, denn die Affäre fliegt letztendlich auf und das führt zu neuen Komplikationen.

Eriks Affäre zu Matilda ist nicht länger ein Geheimnis. © RTL / Rolf Baumgartner

Achtung, Spoiler!

Matilda startet einen weiteren Anlauf und will um die Liebe zu Erik kämpfen. Als der Koch sie in ihre Schranken weist und seine Ehe erneut über ihre Liaison stellt, ist die Gerner-Tochter zutiefst verletzt.

Als Wiedergutmachung lädt er sie zu einer weiteren romantischen Auszeit in einem Wellness-Hotel ein, nichtsahnend, dass er damit sein Schicksal besiegelt, denn ausgerechnet Nina und Jessica wollen es sich dort auch gutgehen lassen.

"Für Nina ist das ein absoluter Schockmoment. Ausgerechnet sie wird zur Zeugin von Eriks Affäre", schildert Maria Wedig (42) den schicksalhaften Augenblick in einem RTL-Interview.

Die Zuschauer könnten förmlich sehen, wie ihr der Boden unter den Füßen weggezogen wird. "Innerlich brodelt es gewaltig - auch, weil hier nicht irgendwer betroffen ist, sondern ihre eigene Tochter", bekräftigt die Schauspielerin.

Natürlich ist Nina gewaltig enttäuscht, denn sie hätte nie gedacht, dass Erik seine Frau betrügen würde. "Dieses Wissen lastet schwer auf ihr, weil sie sich plötzlich mitverantwortlich fühlt", stellt Wedig fest.