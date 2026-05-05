GZSZ: Dieses Geständnis bringt Toni vollkommen aus der Fassung

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " sind Toni und ihr Kollege Holger Schmitt weiter auf der Suche nach Zoes Mörder und haben in Matilda eine neue Verdächtige ausgemacht.

Die Nacht, in der Zoe ermordet wurde, haben Matilda und Erik gemeinsam im Hotel verbracht. © RTL

Ein Video auf Zoes Laptop bringt die Gerner-Tochter in Schwierigkeiten und liefert den Ermittlern ein mögliches Motiv für den Mord an der ehemaligen Agentin.

Das Problem: Ihr Alibi ist ausgerechnet eine letzte Nacht mit Erik, sodass sie zu einer Notlüge greift. Allerdings gibt sie ihrem Liebhaber zu verstehen, dass sie die Wahrheit sagen werde, wenn sie sich selbst schützen muss.

Erik wird jedoch von Gewissensbissen geplagt und lässt in einer offiziellen Vernehmung die Bombe platzen: "Ich war die ganze Nacht mit ihr im Hotelzimmer", gibt er Matilda ohne Vorwarnung ein Alibi.

"Für Toni ist das ein absoluter Schockmoment", beschreibt Olivia Marei (36) die Situation im Verhörzimmer. Im Beisein von "Schmitti" bleibt sie "professionell, entschuldigt sich kurz und verlässt das Verhörzimmer", berichtet die Darstellerin in einem RTL-Interview.

Den weiteren Verlauf des Gesprächs verfolgt sie dann über einen Monitor im Büro weiter. "In diesem Moment bricht für sie erneut eine Welt zusammen", gewährt die 36-Jährige einen Einblick ins Seelenleben ihrer Figur.