GZSZ: Dieses Geständnis bringt Toni vollkommen aus der Fassung
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sind Toni und ihr Kollege Holger Schmitt weiter auf der Suche nach Zoes Mörder und haben in Matilda eine neue Verdächtige ausgemacht.
Ein Video auf Zoes Laptop bringt die Gerner-Tochter in Schwierigkeiten und liefert den Ermittlern ein mögliches Motiv für den Mord an der ehemaligen Agentin.
Das Problem: Ihr Alibi ist ausgerechnet eine letzte Nacht mit Erik, sodass sie zu einer Notlüge greift. Allerdings gibt sie ihrem Liebhaber zu verstehen, dass sie die Wahrheit sagen werde, wenn sie sich selbst schützen muss.
Erik wird jedoch von Gewissensbissen geplagt und lässt in einer offiziellen Vernehmung die Bombe platzen: "Ich war die ganze Nacht mit ihr im Hotelzimmer", gibt er Matilda ohne Vorwarnung ein Alibi.
"Für Toni ist das ein absoluter Schockmoment", beschreibt Olivia Marei (36) die Situation im Verhörzimmer. Im Beisein von "Schmitti" bleibt sie "professionell, entschuldigt sich kurz und verlässt das Verhörzimmer", berichtet die Darstellerin in einem RTL-Interview.
Den weiteren Verlauf des Gesprächs verfolgt sie dann über einen Monitor im Büro weiter. "In diesem Moment bricht für sie erneut eine Welt zusammen", gewährt die 36-Jährige einen Einblick ins Seelenleben ihrer Figur.
Für die GZSZ-Fans heißt es endgültig Abschied von ErNi nehmen
Dieser neuerliche Verrat bringt für die Polizistin das Fass zum Überlaufen. Sein Geständnis ist der letzte Sargnagel für die Ehe von ErNi. "Sie war tatsächlich kurz davor, Erik zumindest noch einmal die Chance auf ein Gespräch zu geben – aber das ist in diesem Moment komplett dahin", stellt die Schauspielerin klar.
Der GZSZ-Star selbst findet diese Entwicklung zwar schade, "weil ich so gern mit Patrick spiele", aber für Antonia sei dieses Verhalten konsequent. Allerdings eröffne das auch neue Möglichkeiten, "denn dass Toni als Ermittlerin in so eine Situation gerät, ist natürlich extrem dramatisch und macht als Schauspielerin auch Spaß zu spielen", bemerkt Marei.
Heißt das für die Fans jetzt also, endgültig Abschied von dem einstigen Traumpaar zu nehmen? "Ich fürchte, erst mal schon. Es ist auf jeden Fall ein sehr deutlicher Bruch", deutet die Wahl-Potsdamerin an.
Dass ihre Liebe erloschen ist, denkt die Promi-Dame aber nicht, "dafür ist zwischen den beiden einfach zu viel passiert, zu viel Tiefe da". Aktuell stehe aber zu viel im Raum, als dass sich die beiden in absehbarer Zukunft wieder annähern könnten.
Wie Toni und Erik von nun an miteinander umgehen werden, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL