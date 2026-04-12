Liebes-Aus und -Comeback bei GZSZ?

Berlin - Der arme Michi! Lange waren der Fanliebling und Maren bei GZSZ das Traumpaar, doch dann zerbrach ihre Liebe. Lange trauern musste der Späti-Besitzer nicht. Alte Gefühle flammten wieder auf. Auch bei Yvonne.

Yvonne und Michi wissen nicht, wie es mit ihnen weitergehen soll. © RTL / Rolf Baumgartner

Jetzt aber droht sich die Geschichte zu wiederholen - zum Leidwesen vom Michi-Man. Der Grund: Yvonne lässt die Scheidung platzen.

Wie die Wochenvorschau bereits zeigt, wartet Jo Gerner vergeblich. "Entschuldigung, dass wir Ihre Zeit umsonst in Anspruch genommen haben. Wir beantragen einen neuen Termin", wundert sich auch ihr Ex über das Fernbleiben.

Ob dieser Termin aber auch zustande kommt? Der eigentlich so gerissene Anwalt ahnt nicht, dass Yvonne schon länger mit sich hadert. Tatsächlich macht sich auch die Physiotherapeutin auf den Weg zum Familiengericht, erscheint dann aber doch nicht.

Was bedeutet das nun für die Beziehung mit Michi? Hat die überraschende Liebes-Erklärung von Gerner auch Yvonne wieder ins Grübeln gebracht?

"Die Scheidung fühlt sich für mich nicht mehr richtig an", betonte Gerner erst kürzlich. Zwar hätten die beiden immer wieder ihre Differenzen gehabt, "aber meine Gefühle, die haben sich nicht geändert".