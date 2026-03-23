GZSZ: Jo Gerner überrascht mit Liebeserklärung

Berlin - Durch den Kampf gegen Zoe kommen sich Joachim und Yvonne bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " zwangsläufig wieder näher. Flammen jetzt auch alte Gefühle wieder auf?

Yvonne und Joachim machen gemeinsame Sache und nähern sich einander wieder an. © RTL / Rolf Baumgartner

Aus Angst um Laura und auch um ihr eigenes Leben hatte die Physiotherapeutin ihren Ex-Mann eingeschaltet, schließlich hatte die Ex-Agentin sie sogar schon vergiftet.

Allerdings musste Yvonne in diesem Zusammenhang Gerners oftmals skrupellose Methoden billigen - ein Grund, warum sie sich schließlich von ihm getrennt hatte.

Der andere Auslöser war natürlich Michi, der ihr in schweren Zeiten stets zur Seite stand und so ihr Herz schließlich zurückerobern konnte, doch sein Yvönnchen könnte schon bald wieder in einem echten Gefühlschaos stecken, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Es gab Momente, da waren wir ein richtig gutes Team", stellt sie beim gemeinsamen Döner-Essen mit Joachim fest - eine Mahlzeit, die der versnobte Gerner vor seiner Liebe zu ihr wohl kaum zu sich genommen hätte.

Denn bevor er seine (nächste) große Liebe kennengelernt hatte, verkehrte der gerissene Geschäftsmann schließlich nur in den erlesensten Kreisen.