GZSZ: Jo Gerner überrascht mit Liebeserklärung
Berlin - Durch den Kampf gegen Zoe kommen sich Joachim und Yvonne bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zwangsläufig wieder näher. Flammen jetzt auch alte Gefühle wieder auf?
Aus Angst um Laura und auch um ihr eigenes Leben hatte die Physiotherapeutin ihren Ex-Mann eingeschaltet, schließlich hatte die Ex-Agentin sie sogar schon vergiftet.
Allerdings musste Yvonne in diesem Zusammenhang Gerners oftmals skrupellose Methoden billigen - ein Grund, warum sie sich schließlich von ihm getrennt hatte.
Der andere Auslöser war natürlich Michi, der ihr in schweren Zeiten stets zur Seite stand und so ihr Herz schließlich zurückerobern konnte, doch sein Yvönnchen könnte schon bald wieder in einem echten Gefühlschaos stecken, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Es gab Momente, da waren wir ein richtig gutes Team", stellt sie beim gemeinsamen Döner-Essen mit Joachim fest - eine Mahlzeit, die der versnobte Gerner vor seiner Liebe zu ihr wohl kaum zu sich genommen hätte.
Denn bevor er seine (nächste) große Liebe kennengelernt hatte, verkehrte der gerissene Geschäftsmann schließlich nur in den erlesensten Kreisen.
Jo Gerner macht Yvonne ein unerwartetes Geständnis
Yvonne holte ihn dann ein Stück weit in die Realität zurück und zeigte ihm, dass einem auch die kleinen Dinge des Lebens viel Freude bereiten können.
"Das waren wir, und das vermisse ich ... sehr", bemerkt ihr "Professor" mit einem Seufzer. Als Yvonne das hört, hält sie erstmals kurz beim Essen inne, doch Jo legt nach. "Die Scheidung fühlt sich für mich nicht mehr richtig an", betont er.
Zwar hätten die beiden immer wieder ihre Differenzen gehabt, "aber meine Gefühle, die haben sich nicht geändert", platzt es ohne Vorwarnung aus ihm heraus. Bei diesen Worten fällt Yvonne beinahe der Döner aus der Hand.
Wie seine Ex-Frau auf Gerners überraschendes Liebesgeständnis reagiert und ob die beiden womöglich doch noch die Chance auf ein Liebes-Comeback haben, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner