Darum hörte GZSZ-Star Eva Mona Rodekirchen wirklich auf

Berlin - Sie ist beinah schon ein GZSZ-Urgestein. 2010 tauchte Maren erstmals im Kolle-Kiez auf. Schnell eroberte die ehemalige Rockerbraut nicht nur Alexanders Herz, sondern auch das der Zuschauer. Nach über zwölf Jahren aber war Schluss. Die Chaos-Blondine stieg 2022 aus .

Eva Mona Rodekirchen (49) spricht offen über ihre Erfahrung mit den Wechseljahren. © © RTL Anna Riedel

"Ich möchte erst einmal viel mehr Zeit mit meiner Familie und meiner Tochter verbringen", erzählte Schauspielerin Eva Mona Rodekirchen (49) damals. Die Corona-Pandemie-Jahre hätten auch bei ihr Spuren hinterlassen: "Da ich einen sehr hohen Anspruch an mich und meinen Beruf habe, werde ich erst mal wieder meinen Akku aufladen", begründete der GZSZ-Star den Exit.

Nun verrät die 49-Jährige, dass hinter der Erschöpfung und ihrem Ausstieg noch ein ganz anderer Grund steckte: die Wechseljahre!

"Ich war total überfordert mit allem. Ich habe damals gedacht, ich bin fast im Burnout", sagt Rodekirchen bei GZSZ-Bargeflüster. Die Entscheidung, einen Schritt zurückzugehen, sei notwendig gewesen, um sich neu zu sortieren und wieder zu sich selbst zu finden.

Offen spricht sie über eine Phase, die alles andere als leicht war, denn die Menopause macht auch vor TV-Stars nicht halt: "Die finden statt - ob wir darüber reden oder nicht. Und sie betreffen jede Frau irgendwann", stellt sie unmissverständlich klar.