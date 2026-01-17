Matilda macht Erik bei GZSZ ein unmoralisches Angebot: Wird er schwach?

Berlin - Wo führt das noch hin? Matilda und Erik kommen sich bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " immer näher: Ist das schon mehr als nur eine Affäre?

Matilda und Erik können einfach nicht die Finger voneinander lassen. © RTL / Rolf Baumgartner

Ein heißer Quickie in der Küche, ein leidenschaftlicher Kuss an Silvester: Eigentlich versucht der Koch der Gerner-Tochter aus dem Weg zu gehen, um seinen Gefühlen für sie nicht nachzugeben.

Und doch lässt er sich auf einen Flirt-Chat mit ihr ein. Das führt dazu, dass die beiden weiterhin äußerst befangen miteinander umgehen. Erik will seine Ehe mit Toni aber keinesfalls gefährden und stattdessen endgültig die Reißleine ziehen, aber als er vor Matilda steht, kann er der Versuchung nicht widerstehen und küsst sie abermals.

Dann macht sie ihm ein unmoralisches Angebot: Sie bucht ein Hotelzimmer und lädt ihn zu sich ein. Der Ex-Knacki versucht, sich bei Kumpel Nihat abzulenken, doch vergebens: Erik kann einfach nicht anders und geht auf Matildas Einladung ein, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Die beiden geben sich voll und ganz ihren Gefühlen füreinander hin und vergessen die Welt und die Sorgen um sich herum. Aber es ist nicht nur Sex, denn die zwei haben auch einfach so Spaß miteinander und blödeln herum.