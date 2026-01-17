Matilda macht Erik bei GZSZ ein unmoralisches Angebot: Wird er schwach?
Berlin - Wo führt das noch hin? Matilda und Erik kommen sich bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" immer näher: Ist das schon mehr als nur eine Affäre?
Ein heißer Quickie in der Küche, ein leidenschaftlicher Kuss an Silvester: Eigentlich versucht der Koch der Gerner-Tochter aus dem Weg zu gehen, um seinen Gefühlen für sie nicht nachzugeben.
Und doch lässt er sich auf einen Flirt-Chat mit ihr ein. Das führt dazu, dass die beiden weiterhin äußerst befangen miteinander umgehen. Erik will seine Ehe mit Toni aber keinesfalls gefährden und stattdessen endgültig die Reißleine ziehen, aber als er vor Matilda steht, kann er der Versuchung nicht widerstehen und küsst sie abermals.
Dann macht sie ihm ein unmoralisches Angebot: Sie bucht ein Hotelzimmer und lädt ihn zu sich ein. Der Ex-Knacki versucht, sich bei Kumpel Nihat abzulenken, doch vergebens: Erik kann einfach nicht anders und geht auf Matildas Einladung ein, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Die beiden geben sich voll und ganz ihren Gefühlen füreinander hin und vergessen die Welt und die Sorgen um sich herum. Aber es ist nicht nur Sex, denn die zwei haben auch einfach so Spaß miteinander und blödeln herum.
Matilda und Erik verbringen unbeschwerte Stunden im Bett
"Als ick Dich dit erste Mal jesehen hab, hab ick mich jefragt: Wat is' eigentlich Dein Lieblings-Dino?", stellt Erik eine vollkommen kuriose Frage. Aber Joachims Tochter ist um keine Antwort verlegen: "Triceratops", antwortet sie wie aus der Pistole geschossen.
"Wusste ick", entgegnet Tonis Mann und ergänzt süffisant "is' der mit dem Dickschädel". Es folgt ein leidenschaftlicher Kuss.
In der nächsten Szene liegen sie wieder im Bett und Erik startet eine Kitzel-Attacke auf seine Gespielin, die nach eigener Aussage überhaupt nicht kitzlig sei und doch einen Lachanfall bekommt. Dann schauen sie sich lange und innig in die Augen, küssen und umarmen sich.
So verbringen Matilda und Erik Stunde um Stunde miteinander und vergessen vollkommen die Zeit. Zu allem Überfluss schlafen sie auch noch ein und erwachen erst am nächsten Morgen ...
Wie Erik seiner Toni die nächtliche Abwesenheit erklärt und ob seine Ehe mit der Polizistin schon wieder am Ende ist, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner