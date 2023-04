Nach Dreifach-Verlängerung: Auch dieser GZSZ-Star bleibt dem Kolle-Kiez erhalten

Berlin - Aus einem Dreierpack wird ein Viererpack! Erst kürzlich gab RTL die Verlängerung von gleich drei GZSZ-Stars bekannt . So bleiben Timur Ülker (33), Niklas Osterloh (34) und Nina Ensmann dem Kolle-Kiez erhalten. Und auch ein weiterer darf sich freuen: Lars Pape (52) hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert.

Und wer weiß: Vielleicht klappt es ja bald auch noch mit einer passenden Frau an seiner Seite. Mit Maren kehrt jedenfalls schon bald seine Traumfrau zurück.

"Es ist immer noch völlig absurd, was aus dieser kleinen Zweitagesrolle geworden ist. Und ich feier das immer noch, jeden einzelnen Tag!", so der 52-Jährige weiter.

Mit seiner Rolle als Michi Bode hat er sich schnell in die Herzen der Zuschauer gespielt. Kurios: Eigentlich war seine Rolle nur für zwei Tage vorgesehen. Doch aus der Mini-Rolle sind nun schon über zwei Jahre geworden . Mittlerweile ist der sympathische Kiezkauf-Verkäufer mit dem Herz auf der Zunge aus dem Kiez kaum mehr wegzudenken.

"Bis 2025. So lange dürfen der Michi-Man bzw. meine Wenigkeit erstmal bei GZSZ bleiben", verkündet der Schauspieler bei Instagram.

Für mehr als eine lockere Affäre hat es jedoch nie gereicht - zum Leidwesen von Michi. Er war Maren schon von Anfang an verfallen. Ob sie nach dem Tod von Alex aber Toni und Erik als absolutes GZSZ-Traumpaar Konkurrenz machen, wird sich erst noch zeigen.

Klar ist aber: Auch ohne Traumfrau wird es mit dem Michi-Man nie langweilig: "Ohne euch würde Michi nicht allen im Kiez immer noch so auf die Nerven gehen. Und ich kann euch versprechen: die nächsten Wochen und Monate werden es in sich haben, so viel ist mal sicher", gibt der GZSZ-Star zumindest einen kleinen Ausblick.

GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL oder auf Abruf bei RTL+.