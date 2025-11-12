Nach GZSZ-Geiseldrama abgetaucht: Was wird aus Robin?
Berlin - Robin hat für eine spektakuläre Story bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gesorgt und ist danach plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Wird er noch einmal auftauchen?
Martins Sohn geriet im Drogenrausch vollkommen außer Kontrolle und nahm nach einem missglückten Einbruch im Townhouse Johanna und Matilda als Geiseln.
Bei einem Kampf mit Erik, der ihn zur Aufgabe überreden wollte, löste sich ein Schuss aus einer Nagelpistole und verletzte Johanna schwer. Die allgemeine Aufregung nutzte Robin schließlich zur Flucht und blieb seitdem verschwunden.
Achtung, Spoiler!
Das wird allerdings nicht mehr lange so bleiben, wie ein RTL-Video zeigt, denn Robin nimmt Kontakt zu Moritz auf, der sich schon die ganze Zeit Sorgen um ihn gemacht hat.
Toni riecht zwar Lunte, muss aber erfahren, dass Yvonnes Sohn nicht mehr von der Polizei überwacht wird. Sie versucht, ihm ins Gewissen zu reden, doch Mo hat sich längst zu einem geheimen Treffen mit Robin verabredet, auch wenn er kurz zweifelt.
Moritz versucht, Robin zur Aufgabe zu überreden
"Du kannst auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren", rät Moritz seinem Freund, als er ihn in einer Kleingartenanlage trifft. Der erwidert, dass er das Kokain freiwillig genommen habe und für die Staatsanwaltschaft ein Wiederholungstäter sei.
"Mich erwartet volles Strafmaß. Bei einer Geiselnahme mit gefährlicher Körperverletzung können das zehn Jahre werden", betont Robin. "Man Moritz, ich pack das nicht, im Knast werden die mich fertigmachen!"
Sein Geliebter zeigt daraufhin Verständnis und nimmt ihn in den Arm. Doch plötzlich taucht Toni auf der Bildfläche auf und befragt einen Laubenpieper: "Ja, der Kerl hat hier rumjelungert", bestätigt er der Kommissarin.
Jetzt heißt es für Robin erneut, die Beine in die Hand nehmen. "Ich muss hier raus", raunt er Moritz zu. Aber darf Robin den Kolle-Kiez tatsächlich einfach verlassen, ohne bestraft zu werden, oder kommt es am Ende womöglich doch noch zu einem Wiedersehen mit seinem Vater, der seit dem versuchten Mord an Emily, Lilly und Nihat im Knast sitzt?
Die Antwort bekommt Ihr am 17. November ab 19.40 Uhr auf RTL und schon jetzt auf Abruf bei RTL+.
