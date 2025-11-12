Nach GZSZ-Geiseldrama abgetaucht: Was wird aus Robin?

Berlin - Robin hat für eine spektakuläre Story bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " gesorgt und ist danach plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Wird er noch einmal auftauchen?

Robin ist völlig außer Kontrolle geraten und hat Johanna bei der Geiselnahme fast getötet. © RTL / Rolf Baumgartner

Martins Sohn geriet im Drogenrausch vollkommen außer Kontrolle und nahm nach einem missglückten Einbruch im Townhouse Johanna und Matilda als Geiseln.

Bei einem Kampf mit Erik, der ihn zur Aufgabe überreden wollte, löste sich ein Schuss aus einer Nagelpistole und verletzte Johanna schwer. Die allgemeine Aufregung nutzte Robin schließlich zur Flucht und blieb seitdem verschwunden.

Achtung, Spoiler!

Das wird allerdings nicht mehr lange so bleiben, wie ein RTL-Video zeigt, denn Robin nimmt Kontakt zu Moritz auf, der sich schon die ganze Zeit Sorgen um ihn gemacht hat.

Toni riecht zwar Lunte, muss aber erfahren, dass Yvonnes Sohn nicht mehr von der Polizei überwacht wird. Sie versucht, ihm ins Gewissen zu reden, doch Mo hat sich längst zu einem geheimen Treffen mit Robin verabredet, auch wenn er kurz zweifelt.